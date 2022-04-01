2 bin kişiye istihdam sağlayacak oyuncak fabrikanın ofisi açıldı - Son Dakika

2 bin kişiye istihdam sağlayacak oyuncak fabrikanın ofisi açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede Uzunköprü'de

EDİRNE - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 bin kişiye istihdam sağlayacak oyuncak fabrikasının ofis açılışına katıldı.

Açılık konuşması yapan Bakan Yardımcısı Büyükdede yatırımların ülkeye ve Uzunköprü'ye hayırlı olması temennisinde bulunduğunu belirterek, " Türkiye'de insanlar hem ticari hayat kanalıyla hem de sanayi hayatı kanalıyla birbirleriyle ne kadar kaynaşabildiklerinin örneği. Ben bu yeni yatırımın ülkemize Uzunköprü'müze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Edirne Valisi Ekran Canalp ise Uzunköprü'ye çok yatırım yatıklarını vurgulayarak, "Yoğun şekilde kamu yatırımlarımız var. Ama hep bir şeylerin eksikliğini hissediyorduk. O da Uzunköprü için istihdam ağı ortaya koyabilecek olan yatırımlar. Bu da devletten değil özel sektörden geliyor. Çiçek ailesi yatırım için geldiklerinde aklımıza gelen ilk yer Uzunköprü oldu. Çünkü bizler biliyoruz ve inanıyoruz ki burada yapacağımız yatırım Uzunköprü için başlangıç olacak. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.