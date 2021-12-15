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2 bin liraya satılan 1 buçuk metrelik kılıç balığı ilgi çekiyor - Son Dakika

2 bin liraya satılan 1 buçuk metrelik kılıç balığı ilgi çekiyor

15.12.2021 13:58
2 bin liraya satılan 1 buçuk metrelik kılıç balığı ilgi çekiyor

Eskişehir'de balıkçı tezgahlarının birisinde yerini alan 1 buçuk metrelik kılıç balığı, 2 bin liradan satılıyor.

Eskişehir'de balıkçı tezgahlarının birisinde yerini alan 1 buçuk metrelik kılıç balığı, 2 bin liradan satılıyor.

Taşbaşı bölgesi yakınlarındaki bir balıkçının tezgahında yerini alan 1 buçuk metrelik kılıç balığı, vatandaşın ilgisini çekti. Diğer balıkların yanında boyutuyla farklılık oluşturan kılıç balığı, Karadeniz'in açıklarında yakalanarak Eskişehir'e getirildi. Almak isteyen vatandaşlara satışı yapılan kılıç balığı yaklaşık 25 ile 30 kilogram geliyor. İşletmeci tarafından ise kilogramına 80 lira isteniyor.

"İnsanlar görüyor ve merak ediyor"

Eskişehir'de 40 yıldır balıkçılık yapan Cavit Aladağ, büyük balıkların tezgahlarda her zaman ilgi çektiğini ifade etti. Meraklı gözlerin balığa yoğunlaştığını belirten Aladağ, "Kılıç balığının boyu 1 buçuk metre, ağırlığı da yaklaşık 25 ile 30 kilo civarlarında. Kilogramını da 80 liradan satıyoruz. Karadeniz açıklarında yakalandı, açık su balığı. Denk geldikçe getirmeye çalışıyoruz. İnsanlar görüyor ve merak ediyor. İlgi gösteriyorlar. Her balığın ayrı seven kitlesi olduğu gibi bunda da var" ifadelerini kullandı.

"Rağbet yok"

Balık piyasasında normalin dışında bir durgunluk olduğunu belirten 55 yaşındaki Cavit Aladağ, fiyatların da normal olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Havalar soğudu, balıklar tezgahta yerini aldı, fakat beklediğimiz rağbet yok. Fiyatlar da normal aslında. Herkesin alabileceği fiyatlara balık satıyoruz, ama farklı bir durgunluk var. Fiyatlar da daha aşağı düşmez. Normalde havalar soğuyunca ekstra bir yoğunluk olur. Bu dönemde yoğunluk oluşmadı." - ESKİŞEHİR

2 bin liraya satılan 1 buçuk metrelik kılıç balığı ilgi çekiyor
2 bin liraya satılan 1 buçuk metrelik kılıç balığı ilgi çekiyor
2 bin liraya satılan 1 buçuk metrelik kılıç balığı ilgi çekiyor
2 bin liraya satılan 1 buçuk metrelik kılıç balığı ilgi çekiyor
2 bin liraya satılan 1 buçuk metrelik kılıç balığı ilgi çekiyor

Karadeniz, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2 bin liraya satılan 1 buçuk metrelik kılıç balığı ilgi çekiyor - Son Dakika Ekonomi


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