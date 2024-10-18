2. El Oto Pazarında Eylül Hareketliliği

Ekonomi

Quick Finans'ın 2. El Oto Raporu'nun eylül verileri yayımlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Quick Finans'ın SmartIQ işbirliğiyle hazırladığı 2. El Oto Raporu'nun eylül ayı raporunda, sektöre dair önemli eğilimleri paylaşıldı.

Rapora göre, 2.el oto satışlarında durağan seyreden pazar, eylül sonu itibarıyla hareketlenmeye başladı. Eylül ayında, sıfır otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2023 Eylül'e göre yüzde 9,4 artarak 87 bin 740 adet oldu. Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla araç pazarı, 849 bin 892 adetle yüzde 0,9 azaldı. Pazarın, yıl sonunda 1,1 milyon adede ulaşılması bekleniyor.

Sıfır araç fiyatlarındaki artış ve yıl ortasında görülen cazip kampanya seçeneklerinin azalmasıyla, geçen yıla ve bir önceki aya göre düşüş gösteren sıfır araç satışları, 2. el talebinde artışa sebep oldu. 15 yaş ve 350 bin kilometreye kadar olan B, C, D, E segmenti araçların stokta kalma sürelerinde gerileme gözlenirken, fiyatlarda da artış kaydedildi. Özellikle B, C ve D segmenti araçlarda ortalama stokta kalma süresi, 59 günden 57 güne geriledi.

2023 ve 2024 arasındaki ikinci el araç pazarı verileri karşılaştırıldığında, 2024'ün ilk 7 aylık dönemde satılan araç sayısında önceki yıla göre yüzde 10'un üzerinde bir düşüş yaşandı. Bu oran, eylül ayı sonu rakamlarına göre yüzde 6'ya kadar geriledi.

Yılın son çeyreğinde, sıfır araçlardan başlayarak gelmesi beklenen fiyat artışlarının yansımasıyla talebin artması, son aylardaki 2. el araç pazarının yükselen ivmesini sürdürmesi ve geçen yılki satışları yakalaması bekleniyor.

Yılbaşından itibaren durağan seyreden ikinci el araç pazarı, eylülde sıfır araç fiyatlarındaki artışın etkisiyle hareketlenme gösterdi. Lira bazında fiyatlar, binek araçlarda yüzde 4, ticari araçlarda ise yüzde 5 yükseldi.