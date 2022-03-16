2. Elektrikli ve Otonom Teknolojiler Konferansı Ankara'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

2. Elektrikli ve Otonom Teknolojiler Konferansı Ankara'da yapıldı

16.03.2022 16:51
2. Elektrikli ve Otonom Teknolojiler Konferansı Ankara'da yapıldı

Teknopark Ankara'da, "2. Elektrikli ve Otonom Teknolojiler Konferansı" düzenlendi.

Teknopark Ankara'da, "2. Elektrikli ve Otonom Teknolojiler Konferansı" düzenlendi.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 Mart Mekatronik Mühendisleri Günü dolayısıyla düzenlenen konferansın açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değindi. Öğrencilere tavsiyelerle bulunan Dönmez, şunları kaydetti:

"Dünya baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Bizim geri kalmamamız lazım. Yeni mezun arkadaşların kendi kapasitelerini zorlaması lazım. Üniversiteden tek bir meslek edinerek mezun olmuyorsunuz, kendinizi geliştirecek temel girdileri alıyorsunuz. Mümkün olduğu kadar mühendislik ekosistemini tanımaya gayret edin. Başka mühendislik bölümlerindeki öğrencileri, başka üniversitelerdeki öğrencileri tanımaya çalışın."

Bakanlığın yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu çerçevesinde özellikle AR-GE tabanlı yeni girişimleri de desteklediklerini bildiren Dönmez, bu hamlenin en güzel ürünlerden birinin Türkiye'nin Otomobili (TOGG) projesi olduğunu belirtti.

Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin de Teknopark Ankara'nın, kamu, üniversite ve özel sektörün bir arada bulunduğu güçlü bir ekosisteme sahip olduğuna dikkati çekti.

Gültekin, Teknopark Ankara'nın 220 firma, 2 bin 100 AR-GE personeli ile 875 projeye ev sahipliği yaptığını ifade etti. Son yıllarda, dünyadaki teknolojik trendinin, yeşil teknolojiler üzerine yoğunlaştığına vurgu yapan Gültekin, şöyle devam etti:

"Üretirken yeşil enerjiye, verimli üretime ve yenilenebilir kaynaklara verdiğimiz önemle geleceğe OSB olarak katkı sağlayacağız. Dünyada son yıllarda hızla gelişen otonom ve elektrikli araçlar konusu Türkiye gündeminde aktif şekilde ele alınan bir konu olarak gündemimizde bulunmaktadır. Otonom sistemlerin içinde bulunduğumuz en güzel örneği, yerli otomobil TOGG'da kendini göstermektedir. Otonom sürüş teknolojisine sahip olacak olan yerli otomobil, hayatın pek çok alanında sürücüsünün üzerinden yük almayı başaracak."

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Arif Nacar ise mühendislik alanının ülkelerin gelişmesindeki öneminin altını çizdi. Nacar, Türkiye'nin sistem mühendisliğine yönelmesi gerektiğini belirterek, "Savunma firmalarının sizin gibi mühendislere ihtiyacı var. Sanayide mutlaka staj gibi çalışmalarda yer almanız gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mekatronik Mühendisleri Derneği Ankara Şube Başkanı Tahir Uras da uluslararası düzeyde gücün, bilimsel ve bilimin yönlendireceği teknolojiler ile mümkün olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Hentbol Şurası, haziran ayında Ankara'da toplanacak Hentbol Şurası, haziran ayında Ankara'da toplanacak Ankara'da ekmeğe zam! 200 gram ekmek 2,75 lira oldu Ankara'da ekmeğe zam! 200 gram ekmek 2,75 lira oldu

Üniversite, Türkiye, Ankara, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2. Elektrikli ve Otonom Teknolojiler Konferansı Ankara'da yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:57:47. #1.11#
SON DAKİKA: 2. Elektrikli ve Otonom Teknolojiler Konferansı Ankara'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement