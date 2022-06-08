İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor

08.06.2022 11:01

Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinde Halk Eğitim Merkezleri ve ADEM kurslarında yapılan ürünler sergilendi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinde Halk Eğitim Merkezleri ve ADEM kurslarında yapılan ürünler sergilendi. El emeği göz nuru ürünler uzun işlemlerin ardından tamamlanırken 3 bin 500 liradan alıcı buluyor.

Uludere ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliklerinde Halk Eğitim Merkezleri ve ADEM kurslarında yapılan ürünler sergilendi. Etkinliğin açılışına Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Milli eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ve Hilal Belde Belediye Başkanı Cafer Benek katıldı. Müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte protokol üyeleri, daha sonra kursiyerlerin yaptıkları el ürünlerini inceledi. Kursiyerler tek tek tebrik edilerek sertifikaları dağıtıldı. Kursta çeşit çeşit ürünler bulunurken en çok ilgi çeken ürünler, unutulmaya yüz tutmuş el dokuma kilimler oldu. El dokuma kilimlerin 2 kişi tarafından yapılıp 45 günde ancak bitirildiği ve tanesinin 3 bin 500 liradan alıcı bulduğu belirtildi. Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından desteklenen kurslarda ağırlıklı olarak kadınların çalışıp sattıkları ürünler ile aile ekonomilerine katkı sundukları kaydedildi.

Usta öğretici Rahime Bilen, "Hayat Boyu Öğrenme" etkinlikleri adı altında Uludere Halk Eğitim Merkezi bahçesinde ürünlerini sergilediklerini söyledi. Yılda bir defa sergileri olduğunu aktaran Bilen, "Farklı farklı dallarda ürünler çıkarıyoruz. Kursa gelen öğrencilerin de yaptıkları ürünleri Aile Destek Merkezi olarak satışını yapıyoruz. O satışlardan elde ettiğimiz ücretleri kadınlarımıza veriyoruz. Ailelerine katkıda bulunuyorlar. Kaymakamlığa bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bizlere çok destek oluyor. Merkezlerimiz kaymakamlığın bünyesinde açılmış merkezler. Ürün verme, alet verme konusunda bizlere çok yardımcı oluyorlar. Öğrencilerimiz ayda sadece bir seccade yapabiliyorlar. Seccadeler de bin 200 ila bin 500 lira arasında alıcı buluyor. Satışlar da iyi, aile ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. En büyük kilimimizi 1,5-2,5 metre şeklinde yaptık. İki kursiyerimiz birlikte yaptı, 1,5 ay sürdü. O da 3 bin 500 liradan alıcı buluyor" dedi.

(Ayhan Babat - İHA)

İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor
İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor
İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor
İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor
İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor
İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor
İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor
İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor

YORUMLAR
500
Cizre'de polis ekiplerinden boğulma riskine karşı öğrencilere uyarı Cizre'de polis ekiplerinden boğulma riskine karşı öğrencilere uyarı Cizre polisi boğulma olaylarına karşı öğrencileri bilgilendirdi Cizre polisi boğulma olaylarına karşı öğrencileri bilgilendirdi
Kaynak: İHA

Rıdvan Doğan, Hisarcık, Uludere, Şırnak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:22 Cinayet zanlısından mahkemede yaptığı savunma şaşkına çevirdi: Ambulans geç geldiği için öldü
11:17 Ünlü futbolcunun kızından skandal görüntüler! Katıldığı yarışmada sevgilisini aldatırken yakalandı!
11:07 Defne Samyeli'nin sahne şovu tartışma konusu oldu! Kıyafetlerini çıkartarak sadece mayoyla konser verdi
11:05 Çekmeköy'de parkta yapılan yıkım çalışması sonrası vatandaş ayağa kalktı! İş makinelerinin girdiği alanda nöbet tutuyorlar
11:04 Bakan Bozdağ açıkladı: Kira artışına yüzde 25 sınırı getirildi
10:58 Yengesiyle olan yasak ilişkisi ve kadına şiddetle yargılanan eski futbolcu Giggs'in son hali görenleri şaşırttı
10:39 Sarışın ve esmer kız arasındaki kavgayı dakikalarca izlediler! Müdahalede bulunulmaması tepki çekti...
10:23 Güne yükselişin sürdürerek başlayan Dolar 17 TL'yi aşarken gram altın da 1000 TL'nin üstüne çıktı
10:17 Doğum yaptığını iddia eden trans birey Mükremin Gezgin'e gelen tepkiler çığ gibi büyüyor
10:12 Antartika buz sahanlığında araştırma yapan bilim insanları dünyanın gizli bölmesini keşfetti! Alt katmana indiler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 11:32:39. #1.12#
SON DAKİKA: İki kişi 45 günde 1 tane dokuyabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement