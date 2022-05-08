2 liraya sattıkları sebzelerin 10 liralık kar payına satılmasına isyan ettiler! Tüketiciye "ucuz sebze içi tarlaya gelin" mesajı - Son Dakika
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2 liraya sattıkları sebzelerin 10 liralık kar payına satılmasına isyan ettiler! Tüketiciye "ucuz sebze içi tarlaya gelin" mesajı

08.05.2022 13:25

Bursa'da tarlalarda üreticiden 2 liraya alınan marul pazar ve marketlerde 10 lira kar edilerek 12 liradan satışa sunuluyor. Konuya tepki gösteren bir üretici ise "Uygun fiyata marul almak isteyen üretici gelsin tarladan alsın" dedi.

Bereketli Bursa ovasında yetişen ve her biri 1,5 kilo ağırlıkta olan marulları üreticiler tanesini 2 liradan satıyor. İriliğiyle ön plana çıkan marullar ise pazar ve marketlerde tanesi 10 liradan satılıyor. Tarlada uygun fiyata satılan marul 10 kilometre ötede market ve pazarda 3 ila 5 katı fiyatla satılıyor.

ÜRETİCİLER DURUMA TEPKİLİ

Üreticiler ise bir sezon boyunca yetiştirdikleri ürünleri uygun fiyata satmalarına rağmen büyük farklarla tezgahlarda satıldığını öğrenince tepki gösteriyor.

Marul tarlada 2 lira tezgahta 10 lira... Üretici ucuz sebze isteyen tüketiciyi tarlaya davet etti

BİZDEN ALINAN MARUL 12 LİRADAN SATILMAKTA

Marul hasadının 15 gün önce başladığı ifade eden Dudaklı köylü üreticiler, "Tarlada marulu biz 2 ila 3 liradan satıyoruz. Ama bizden alınan marul tezgahta 10 ila 12 liradan satılmakta, uygun fiyata marul almak isteyen üretici gelsin tarladan alsın, tarlada ürün uygun fiyata mevcut" dedi.

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Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 2 liraya sattıkları sebzelerin 10 liralık kar payına satılmasına isyan ettiler! Tüketiciye 'ucuz sebze içi tarlaya gelin' mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 liraya sattıkları sebzelerin 10 liralık kar payına satılmasına isyan ettiler! Tüketiciye "ucuz sebze içi tarlaya gelin" mesajı - Son Dakika
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