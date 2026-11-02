2 milyon kullanıcıya ulaşan Hayat Finans'ta genel müdürlüğe Tuğbay Kumoğlu atandı - Son Dakika
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2 milyon kullanıcıya ulaşan Hayat Finans'ta genel müdürlüğe Tuğbay Kumoğlu atandı

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2 milyon kullanıcıya ulaşan Hayat Finans\'ta genel müdürlüğe Tuğbay Kumoğlu atandı
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Hayat Finans Katılım Bankası'nın genel müdürlük görevine Tuğbay Kumoğlu getirildi. Kumoğlu, üçüncü yılında 2 milyonu aşan kullanıcıya ulaşan bankanın büyüme hedeflerine ve pazar payının artırılmasına liderlik edecek.

Hayat Finans Katılım Bankası Genel Müdürlüğü'ne Tuğbay Kumoğlu getirildi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, genel müdürlük görevine atanan Kumoğlu, bankanın stratejik büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine ve pazar payının artırılmasına liderlik edecek.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olan Kumoğlu, meslek hayatına 1998'de Garanti Bankası AŞ bünyesinde başladı. Burada özellikle KOBİ Bankacılığı alanında uzmanlaşarak, saha ve genel müdürlük kadrolarında görevlerde bulundu.

Kumoğlu, 2006-2019 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası (TEB) çatısı altında Bölge Direktörlüğü, Bireysel Bankacılık Satış Yönetimi Direktörlüğü ve Perakende Bankacılık Grup Direktörlüğü görevlerini üstlendi, aynı dönemde TEB'in iştiraki olan ve Kosova'da faaliyet gösteren TEB ShA.'nın 5 yıla yakın bir süre yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulundu.

Kumoğlu, 2019-2024 arasında kariyerine Şekerbank'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etti ve burada "KOBİ, İşletme, Tarım ve Bireysel Bankacılık" iş kollarının sorumluluğunu üstlendi.

Şekerbank'ta görev yaptığı yıllarda Kumoğlu, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) kurumlarında yönetim kurulu üyeliklerinde de bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kumoğlu, Hayat Finans'ın, 89 yıllık köklü bir kuruluş olan Hayat Holding'in güçlü kurumsal desteğiyle önemli bir gelişim kaydettiğini belirtti.

Bankanın üçüncü yılında 2 milyonu aşan kullanıcıya ulaşmış olmasının, yenilikçi iş modelleri ve müşteri odaklı yaklaşımının ortaya koyduğu potansiyeli gösterdiğini aktaran Kumoğlu, "Gelecek dönemde bu potansiyeli daha da ileri taşımak için yapay zeka ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanları katılım bankacılığının ilkeleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Müşteri deneyimini geliştiren, reel sektörün ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunan, finansal hizmetlere erişimi kolaylaştıran bir bankacılık anlayışıyla sürdürülebilir büyümemizi güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kumoğlu, katılım bankacılığı sektörünü yenilikçi, şeffaf ve tamamen dijital odaklı bir yaklaşımla yeniden tanımlayan Hayat Finans ailesine katılmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Tuğbay KumoğluEkonomiFinansSon Dakika

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