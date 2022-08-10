Konya'dan kıtalararası ihracat

2005 yılında Konya'da kurulan Kumpas Dövme Otomotiv Maxiforge, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da 20 ülkeye ihracat yapıyor.

Çelik dövmeden otomotiv yedek parçaları, tır-treyler yedek parçaları, beşinci teker tamir takımları, king pimler imalatı, savunma sanayi, demir yolu ve maden endüstrisi alanlarında faaliyet gösteren şirket, TurkishExporter'ın sunduğu geniş ihracat ağı ile gelişmeye devam ediyor. İhracatın Türkiye için önemine değinen Kumpas Dövme Otomotiv Dış Ticaret Yöneticisi Cengiz Keleşoğlu, "Ülkemizin kalkınması ve yerli üretimin güçlenmesindeki en büyük etkenin ihracat olduğunu düşünüyorum. Biz de bu alanda her gün daha da ileriye gitmek, ihracat hacmimizi artırmak için; pazar araştırmaları yapıyor, hedef pazardaki fuarlara katılım sağlıyor ve TurkishExporter'ı kullanıyoruz" dedi.

"E-ihracat hedef pazardaki müşteriye ulaşmak için önemli"

İhracat potansiyeli bulunan ülkelere ulaşmak için e-ihracatın faydalarına değinen Keleşoğlu, "E-ihracat hedef pazardaki müşteriye ulaşmak için verileri kolayca elde edebileceğimiz bir yapıdır. Çağı yakalamak için işin içine teknolojiyi katmak şart, biz bu alanda TurkishExporter'ı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sektörümüz için en büyük potansiyel Almanya"

Sektörün Avrupa'daki ihracat potansiyeline değinen Keleşoğlu, "Ürünlerimizi ihraç etmek için en büyük potansiyeli Almanya'da görüyoruz. Ürün grubumuzun ana üreticisi bu ülkede ve sektörümüzün en büyük toptancıları bu ülkede bulunuyor. Biz de Avrupa standartlarında ürünler üretiyor ve ihracat sağlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - KONYA