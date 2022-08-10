Konya'dan kıtalararası ihracat - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'dan kıtalararası ihracat

10.08.2022 10:38
Konya'dan kıtalararası ihracat

2005 yılında Konya'da kurulan Kumpas Dövme Otomotiv Maxiforge, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da 20 ülkeye ihracat yapıyor.

2005 yılında Konya'da kurulan Kumpas Dövme Otomotiv Maxiforge, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da 20 ülkeye ihracat yapıyor.

Çelik dövmeden otomotiv yedek parçaları, tır-treyler yedek parçaları, beşinci teker tamir takımları, king pimler imalatı, savunma sanayi, demir yolu ve maden endüstrisi alanlarında faaliyet gösteren şirket, TurkishExporter'ın sunduğu geniş ihracat ağı ile gelişmeye devam ediyor. İhracatın Türkiye için önemine değinen Kumpas Dövme Otomotiv Dış Ticaret Yöneticisi Cengiz Keleşoğlu, "Ülkemizin kalkınması ve yerli üretimin güçlenmesindeki en büyük etkenin ihracat olduğunu düşünüyorum. Biz de bu alanda her gün daha da ileriye gitmek, ihracat hacmimizi artırmak için; pazar araştırmaları yapıyor, hedef pazardaki fuarlara katılım sağlıyor ve TurkishExporter'ı kullanıyoruz" dedi.

"E-ihracat hedef pazardaki müşteriye ulaşmak için önemli"

İhracat potansiyeli bulunan ülkelere ulaşmak için e-ihracatın faydalarına değinen Keleşoğlu, "E-ihracat hedef pazardaki müşteriye ulaşmak için verileri kolayca elde edebileceğimiz bir yapıdır. Çağı yakalamak için işin içine teknolojiyi katmak şart, biz bu alanda TurkishExporter'ı kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sektörümüz için en büyük potansiyel Almanya"

Sektörün Avrupa'daki ihracat potansiyeline değinen Keleşoğlu, "Ürünlerimizi ihraç etmek için en büyük potansiyeli Almanya'da görüyoruz. Ürün grubumuzun ana üreticisi bu ülkede ve sektörümüzün en büyük toptancıları bu ülkede bulunuyor. Biz de Avrupa standartlarında ürünler üretiyor ve ihracat sağlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - KONYA

YORUMLAR
500
Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Kaynak: İHA

Kuzey Afrika, İhracat, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Konya'dan kıtalararası ihracat - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:40:25. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'dan kıtalararası ihracat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement