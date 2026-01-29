2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak

2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak
29.01.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2008 krizini önceden tahmin eden ABD'li ekonomist Peter Schiff, küresel ekonominin yeni ve çok daha ağır bir krize sürüklendiğini savundu. Altın ve gümüşteki rekor yükselişlere dikkat çeken Schiff, merkez bankalarının dolardan uzaklaştığını belirterek, yaklaşan sürecin 2008'i "okul pikniği" gibi göstereceğini ve ABD dolarının yerini altının alacağını iddia etti.

2008 küresel finans krizini önceden tahmin etmesiyle tanınan ABD'li ekonomist Peter Schiff, dünya ekonomisine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Schiff, ABD merkezli yeni ve çok daha derin bir ekonomik sarsıntının yaklaştığını savunarak, mevcut tabloyu sert sözlerle eleştirdi.

"ALTIN VE GÜMÜŞTEKİ YÜKSELİŞ YAKLAŞAN BİR KIRILMANIN HABERCİSİ"

Altın ve gümüş fiyatlarının peş peşe rekor seviyelere ulaşması, Schiff'in uyarılarını yeniden gündeme taşıdı. Bloomberg'in aktardığına göre Schiff, yaşanan bu yükselişlerin tesadüf olmadığını ve küresel piyasalarda yaklaşan bir kırılmanın habercisi olduğunu ileri sürdü. Ekonomist, olası krizin merkezinde ABD ekonomisinin yer alacağını iddia etti.

2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak
Peter Schiff

"2008 KRİZİNİ 'OKUL PİKNİĞİ' GİBİ GÖSTERECEK BİR EKONOMİK KRİZE DOĞRU GİDİYORUZ"

Fox Business yayınında konuşan Schiff, ABD dolarının ve kamu borcunun ciddi bir baskı altında olduğunu söyledi. Merkez bankalarının son dönemde altın alımlarını artırmasına dikkat çeken Schiff, bu eğilimin dolar ve ABD hazine tahvillerinden uzaklaşmanın açık bir göstergesi olduğunu belirtti.

Ünlü ekonomist açıklamasında, "ABD doları ve kamu borcu kriziyle karşı karşıyayız. Merkez bankaları para birimlerini desteklemek için altın alıyor. Dolarlardan ve hazine tahvillerinden kurtuluyorlar. 2008 mali krizini okul pikniği gibi gösterecek bir ekonomik krize doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak

"DOLAR ÇÖKECEK, YERİNİ ALTIN ALACAK"

Schiff, ABD ekonomisinin yapısal sorunlarına da değinerek küresel dengelerin değiştiğini savundu. ABD'nin üretimden uzaklaştığını ve tüketim odaklı bir modele sıkıştığını dile getiren ekonomist, dünya ekonomisinin artık bu sisteme eskisi kadar destek vermediğini öne sürdü.

Schiff, değerlendirmelerini, "Dünyaya bağımlıyız. Üretmediğimiz malları bize onlar sağlıyor. Biriktiremediğimiz parayı bize onlar borç veriyor. Trump olayı tersine çevirdi. Dünya ekonomisi bizim sayemizde değil, bizim ekonomimiz dünya sayesinde işliyor. ABD dolarının rezerv para birimi statüsüne dayanan, işlevsiz bir tüketici odaklı ekonomimiz var ve dünya şimdi ABD'nin altından halıyı çekiyor. Dolar çökecek. Doların yerini altın alacak." sözleriyle sürdürdü.

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 1234 1234:
    dolar yerine altin para yani 4 1 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Söyledikleriniz yalandan ibaret ki ABD nin bilinçli yaptığı bi süreç diyelim ki dolar çöp oldu algısına kimseyi inandıramasımız ki TL yakında İran parası gibi olunca ki ona doğru gidiş var biz altınlamı alış veriş yapıcaz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanırsın CIA ajanı Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar Sanırsın CIA ajanı! Üzerinden çıkanlar da girdiği yer de akla zarar
Kolombiya’da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu Kolombiya'da içinde 16 kişinin bulunduğu küçük uçak radardan kayboldu
İzmir’de evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de evde çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Komşu ülke, “Yardımları keserim“ diyen Trump’a resti çekti Komşu ülke, "Yardımları keserim" diyen Trump'a resti çekti
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti
Esat Yontunç’un test sonucu negatif çıktı Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı
Selahattin Demirtaş’ın avukatı Ramazan Demir’e 11 yıl 3 ay hapis cezası Selahattin Demirtaş'ın avukatı Ramazan Demir'e 11 yıl 3 ay hapis cezası
Galatasaray’a Lemina’dan kötü haber Galatasaray'a Lemina'dan kötü haber

20:01
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
19:59
Van ve Ağrı’da sokaklar karıştı Çok sayıda kişi gözaltında
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında
19:41
Dünyada bir ilk Altın Sokak’ı resmen tanıttılar
Dünyada bir ilk! Altın Sokak'ı resmen tanıttılar
19:39
Uçağa bindi gidiyor Juventus’a üçüncü Türk
Uçağa bindi gidiyor! Juventus'a üçüncü Türk
19:20
AB Rusya’yı kara listeye aldı
AB Rusya'yı kara listeye aldı
19:19
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldürdü
18:44
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı
17:09
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 20:27:25. #7.11#
SON DAKİKA: 2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.