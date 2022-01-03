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2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücretine zam! - Son Dakika

2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücretine zam!

03.01.2022 14:14
2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücretine zam!

Memur maaşlarına yapılan zamma göre her 6 ayda bir artan bedelli askerlik ücreti 2022 yılı için henüz açıklanmadı. 2021 enflasyonunun yüzde 36.08 olarak belirlenmesinin ardından memur maaşına yüzde 25.65 oranında zam yapılacak. Bu kapsamda bedelli askerlik ücretinin de benzer oranda yükselmesi bekleniyor. İşte, bedelli askerlik ücreti hesaplama...

2022 bedelli askerlik ücreti için gözler hükümete çevrildi. 2019 yılında kalıcı hale getirilen bedelli askerlik için belirlenen ücret, her 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zamma bağlı olarak artıyor. Memur maaşları ise yıllık enflasyon verilerine göre belirleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

2022 bedelli askerlik ücreti de memur maaşlarına yapılan enflasyon oranında her 6 ayda bir artıyor. Fakat 2022 güncel bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı.

2019 yılında kalıcı hale getirilen bedelli askerliğin ilk ücreti 31 bin 343 TL iken, 2021 yılının temmuz-aralık arasında 43 bin 150 TL olarak belirlenmişti.

Yıllara göre askerlik ücretleri şöyle:

  • 2011 > 30.000 TL
  • 2014 > 18.000 TL
  • 2018 > 15.000 TL
  • 2019 Ocak-Haziran > 31 bin 343 TL
  • 2019 Temmuz- Aralık > 33 bin 230 TL
  • 2020 Ocak-Haziran > 35 bin 54 TL
  • 2020 Temmuz-Aralık > 37 bin 70 TL
  • 2021 Ocak-Haziran > 39 bin 788 TL
  • 2021 Temmuz-Aralık > 43 bin 150 TL

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirleniyor. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için memur maaş katsayısı 0.165786 olarak belirlenmiştir. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti ise 40.000 x 6 x 0.165786 formülünden 39.788,64 TL olarak hesaplanır.

2022 yılında dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler için ise askerlik ücreti için 4.402,27 euro olarak belirlenmiştir. Bedelli askerlik uygulamasından, askerlik yaşına gelmiş ve askerlik yapmasına engel bir durum bulunmayan tüm askerlik yükümlüsü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler yararlanabiliyor.

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Bedelli askerlik 2022, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücretine zam! - Son Dakika Ekonomi


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