2022 bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücretine zam!

2022 bedelli askerlik ücreti için gözler hükümete çevrildi. 2019 yılında kalıcı hale getirilen bedelli askerlik için belirlenen ücret, her 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zamma bağlı olarak artıyor. Memur maaşları ise yıllık enflasyon verilerine göre belirleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

2022 bedelli askerlik ücreti de memur maaşlarına yapılan enflasyon oranında her 6 ayda bir artıyor. Fakat 2022 güncel bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı.

2019 yılında kalıcı hale getirilen bedelli askerliğin ilk ücreti 31 bin 343 TL iken, 2021 yılının temmuz-aralık arasında 43 bin 150 TL olarak belirlenmişti.

Yıllara göre askerlik ücretleri şöyle:

2011 > 30.000 TL

2014 > 18.000 TL

2018 > 15.000 TL

2019 Ocak-Haziran > 31 bin 343 TL

2019 Temmuz- Aralık > 33 bin 230 TL

2020 Ocak-Haziran > 35 bin 54 TL

2020 Temmuz-Aralık > 37 bin 70 TL

2021 Ocak-Haziran > 39 bin 788 TL

2021 Temmuz-Aralık > 43 bin 150 TL

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre belirleniyor. 2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için memur maaş katsayısı 0.165786 olarak belirlenmiştir. 2022 yılı bedelli askerlik ücreti ise 40.000 x 6 x 0.165786 formülünden 39.788,64 TL olarak hesaplanır.

2022 yılında dövizle bedelli askerlik yapmak isteyenler için ise askerlik ücreti için 4.402,27 euro olarak belirlenmiştir. Bedelli askerlik uygulamasından, askerlik yaşına gelmiş ve askerlik yapmasına engel bir durum bulunmayan tüm askerlik yükümlüsü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkekler yararlanabiliyor.