2022'de Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıtlar 343 milyar 917 milyon km yol katedildi

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 343 milyar 917 milyon kilometre yol katedildi. 2022 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5, toplam taşıt-km ise yüzde 4,3 arttı.

TÜİK, 2022 yılına ilişkin taşıt-kilometre istatistiklerini bugün yayınladı. Türkiye'de 2022 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları tarafından 343 milyar 917 milyon kilometre yol katedildi. Toplam taşıt-kilometresinin yüzde 55,7'si otomobiller, yüzde 20,4'ü kamyonetler, yüzde 12,4'ü kamyonlar, yüzde 4,4'ü motosikletler, yüzde 4,0'ı minibüsler ve yüzde 3,2'si otobüsler tarafından yapıldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 5 ARTARKEN TOPLAM TAŞIT-KM YÜZDE 4,3 ARTTI

2022 yılında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtları sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarken toplam taşıt-km yüzde 4,3 artış gösterdi. Taşıt sayısı; motosikletlerde yüzde 10,6, otomobillerde yüzde 4,1, kamyonetlerde yüzde 3,9, kamyonlarda yüzde 3,7, minibüslerde yüzde 0,5 artarken; otobüslerde yüzde 0,2 azaldı. Taşıt-km ise otomobillerde yüzde 7 motosikletlerde yüzde 4,9, otobüslerde yüzde 3,6, kamyonlarda yüzde 3 artarken kamyonetlerde yüzde 0,8, minibüslerde yüzde 0,2 azaldı.

OTOMOBİLLER YILDA ORTALAMA 13 BİN 415 KİLOMETRE YAPTI

Taşıtların bir yılda yaptıkları ortalama kilometreler incelendiğinde; 2022 yılında sırasıyla otobüslerin 53 bin 409, kamyonların 46 bin 305, minibüslerin 27 bin 951, kamyonetlerin 16 bin 382, otomobillerin 13 bin 415 ve motosikletlerin 3 bin 648 kilometre yaptığı hesaplandı.

OTOMOBİLLER TARAFINDAN KATEDİLEN MESAFENİN YÜZDE 48,4'ÜNÜ DİZEL YAKITLILAR YAPTI

Otomobiller tarafından 2022 yılında katedilen mesafe taşıtların yakıt türlerine göre incelendiğinde; toplam taşıt-km'nin yüzde 48,4'ü dizel, yüzde 30,5'i LPG ve yüzde 21,1'i benzin yakıtlı otomobiller tarafından yapıldı.

EN FAZLA MESAFE 12 YAŞ VE ÜZERİ TAŞITLAR TARAFINDAN KATEDİLDİ

Türkiye'de 2022 yılında katedilen toplam mesafe taşıtların yaş gruplarına göre incelendiğinde; en fazla yol yüzde 37'lik oranla taşıt filosunun yüzde 48,4'ünü oluşturan 12 yaş ve üstü taşıtlar tarafından yapılırken, bunu sırasıyla yüzde 23,5 ile 4-7 yaş, yüzde 20,3 ile 0-3 yaş ve yüzde 19,2 ile 8-11 yaş grubu taşıtlar takip etti. Bu oran otomobillerde 12 yaş ve üstü otomobiller için yüzde 35,6, 4-7 yaş için yüzde 25,3, 0-3 yaş için yüzde 21,3 ve 8-11 yaş için yüzde 17,8 oldu.