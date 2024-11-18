2022 Kara Yolu Taşımacılığı Enerji Tüketimi - Son Dakika
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Ekonomi

2022 Kara Yolu Taşımacılığı Enerji Tüketimi

2022'de kara yolu taşımacılığında enerji tüketimi 1,1 milyon terajul oldu; motorin en çok kullanılan yakıt.

18.11.2024 10:27
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Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; kara yolu taşımacılığında 2022 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 145 bin 54 terajul oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni paylaştı. Ulaştırma Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; kara yolu taşımacılığında 2022 yılında nihai enerji tüketimi 1 milyon 145 bin 54 terajul oldu. Tüketilen yakıtlar itibarıyla; toplam enerji tüketiminin yüzde 74,6'sı motorin; yüzde 14,2'si LPG, yüzde 11,0'ı benzin ve yüzde 0,2'si diğer yakıtlar olarak gerçekleşti.

Kara yolu taşımacılığında 2022 yılında tüketilen nihai enerjinin, yüzde 39,1'ini otomobiller, yüzde 28,6'sını kamyonlar, yüzde 18,4'ünü kamyonetler ve yüzde 8,9'unu otobüsler tüketti.

Demir yolu taşımacılığında enerji tüketimi toplam 10 bin 84 terajul oldu

Demir yolu taşımacılığında 2022 yılında nihai enerji tüketimi 10 bin 84 terajul oldu. Enerji kaynaklarının paylarına göre; enerji tüketiminde motorinin payı yüzde 52,2 olurken elektriğin payı yüzde 47,8 olarak gerçekleşti. Demir yolu taşımacılığında 2022 yılında motorin tüketimi bir önceki yıla göre yüzde 16,8, elektrik tüketimi ise yüzde 13,7 oranında artarken yüksek hızlı trenlerin nihai elektrik tüketimi yüzde 76,3, tramvay ve metroların ise yüzde 13,2 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2022 Kara Yolu Taşımacılığı Enerji Tüketimi - Son Dakika

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