Honda takımının MXGP Dünya Şampiyonu Tim Gajser, Afyonkarahisar'a geliyor - Son Dakika
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Honda takımının MXGP Dünya Şampiyonu Tim Gajser, Afyonkarahisar'a geliyor

31.08.2022 13:04
Honda takımının MXGP Dünya Şampiyonu Tim Gajser, Afyonkarahisar'a geliyor

2022 sezonu bitmeden şampiyonluğunu ilan eden Honda Racing Corporation (HRC) takımının pilotu Tim Gajser, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'daki final yarışında olacak.

2022 sezonu bitmeden şampiyonluğunu ilan eden Honda Racing Corporation (HRC) takımının pilotu Tim Gajser, Dünya Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'daki final yarışında olacak.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) Türkiye etabı, 3-4 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleşecek.

HRC takımının Slovenyalı sürücüsü Tim Gajser, Afyonkarahisar'da düzenlenecek final yarışına 2022 Motokros Dünya Şampiyonu unvanı ile katılacak. 5'inci kez Dünya Motokros Şampiyonu olan 26 yaşındaki sürücü Tim Gajser, 3 Eylül'deki sıralama ve 4 Eylül'deki final yarışında yine Honda'nın CRF450RW modeliyle yarışacak.

Honda'nın off-road modelleri alanda sergilenecek

Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden motosiklet tutkunlarını buluşturacak olan etkinlik alanında, Honda Türkiye de büyük ilgi gören off-road modellerini sergileyecek. Honda standında, NT1100, Africa Twin Adventure Sports, X-ADV, NC750X DCT, CRF250 ve CRF50 modelleri sergilenirken ayrıca katılımcılara Türkiye'nin en büyük motosiklet gelişim merkezi olarak hizmet veren Safety Türkiye hakkında da bilgi verilecek. ???????

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Kaynak: AA

Motosiklet, Karahisar, Türkiye, Honda, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Honda takımının MXGP Dünya Şampiyonu Tim Gajser, Afyonkarahisar'a geliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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