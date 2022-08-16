Samsun'da ilk 7 ayda 13 bin 895 konut satıldı - Son Dakika
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Samsun'da ilk 7 ayda 13 bin 895 konut satıldı

16.08.2022 13:13
Samsun'da ilk 7 ayda 13 bin 895 konut satıldı

2022 yılının ilk 7 ayında Samsun'da toplam 13 bin 895 adet konut satıldı.

2022 yılının ilk 7 ayında Samsun'da toplam 13 bin 895 adet konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Temmuz ayı konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre Türkiye genelinde temmuz ayında 93 bin 902 konut satıldı. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan illerden Samsun'da ise temmuz ayında 1662, Tokat'ta 458, Çorum'da 667, Amasya'da 324, Ordu'da 811 ve Sinop'ta 287 konut satıldı. İlk 7 ay toplamında ise Samsun'da 13 bin 895, Tokat'ta 3 bin 492, Çorum'da 4 bin 861, Amasya'da 2 bin 692, Ordu'da 6 bin 319 ve Sinop'ta 1737 konutun satışı gerçekleşti.

Samsun'da yabancılara 7 ayda 713 konut

Türkiye genelinde 2022 ilk 7 ayında yabancılara toplam 39 bin 322 adet konut satıldı. Temmuz ayında yabancılara satılan konut sayısı ise 3 bin 939 oldu. Türkiye'de yabancılara en çok konut satışı yapılan ilk 10 il sırasıyla şöyle:

İstanbul (16 bin 49 konut), Antalya (11 bin 257 konut), Mersin (1944 konut), Ankara (1910 konut), Bursa (1133 konut), Yalova (1023 konut), Sakarya (860 konut), İzmir (796 konut), Samsun (713 konut) ve Trabzon(557 konut).

2022 yılı Temmuz ayında ise İstanbul'da 1154, Antalya'da 1421, Mersin'de 289, Ankara'da 148, Bursa'da 165, Yalova'da 152, Sakarya'da 81, İzmir'de 50, Samsun'da 46 ve Trabzon'da 85 konut yabancılara satıldı.

En çok konut satın alan yabancılar Ruslar, İranlılar, Iraklılar ve Kazaklar oldu

Türkiye'den en çok konut alan ilk 10 yabancı uyruklar ise 6 bin 877 konut alan Ruslar, 5 bin 315 konut alan İranlılar, 4 bin 405 konut alan Iraklılar, bin 607 konut alan Kazaklar, bin 577 konut alan Almanlar, bin 352 konut alan Ukraynalılar, bin 284 konut alan Afganlar, 941 konut ile Yemenliler, 931 konut ile Kuveytliler ve 901 konut ile Çinliler takip etti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Karadeniz Bölgesi, Türkiye, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da ilk 7 ayda 13 bin 895 konut satıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da ilk 7 ayda 13 bin 895 konut satıldı - Son Dakika
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