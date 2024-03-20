2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'ne Eğitim Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'ne Eğitim Desteği

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri içinde veya dışında açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde öğrenim gören öğrencilere verilecek eğitim ve öğretim desteği miktarlarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Organize sanayi bölgelerindeki liselerde öğrenim gören öğrencilere verilecek maddi destek miktarları belirlenirken, organize sanayi bölgeleri dışındaki liselerdeki öğrencilere verilecek destek miktarları da açıklandı.

20.03.2024 01:14  Güncelleme: 01:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri içinde veya dışında açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde öğenim gören öğrenciler için verilecek olan eğitim ve öğretim desteğinde yapılan düzenlemeye ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tebliğine göre; 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri içinde veya dışında açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nde öğenim gören öğrenciler için verilecek olan eğitim ve öğretim desteğinde düzenleme yapıldı.

Söz konusu tebliğe göre organize sanayi bölgelerinde açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören öğrenciler için öğrencilere verilecek maddi destek tutarı,

"Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 22 bin 661 lira, bilişim teknolojilerinde 21 bin 450 lira, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 28 bin 684 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 34 bin 378 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 33 bin 376 lira, gemi yapımında 34 bin 378 lira, gıda teknolojisinde 29 bin 929 lira, kimya teknolojisinde 32 bin 839 lira, laboratuvar hizmetlerinde 22 bin 661 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 33 bin 638 lira, matbaa teknolojisinde 29 bin 206 lira, metal teknolojisinde 32 bin 839 lira, mobilya ve iç mekan tasarımında 29 bin 690 lira, moda tasarım teknolojilerinde 23 bin 799 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 35 bin 938 lira, plastik teknolojisinde 33 bin 34 lira, tekstil teknolojisinde 31 bin 290 lira, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 29 bin 206 lira, uçak bakımda 28 bin 684 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 35 bin 938 lira" olarak belirlendi.

Organize sanayi bölgeleri dışında açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği hususunda verilen tutar,

"Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 18 bin 856 lira, denizcilikte 20 bin 280 lira, elektrik-elektronik teknolojisinde 21 bin 307 lira, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde ve gemi yapımında 20 bin 280 lira, gıda teknolojisinde 19 bin 20 lira, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 16 bin 890 lira, inşaat teknolojisinde 18 bin 586 lira, kimya teknolojisinde 19 bin 934 lira, makine ve tasarım teknolojisinde 20 bin 350 lira, motorlu araçlar teknolojisinde 21 bin 943 lira, radyo-televizyonda 18 bin 838 lira, tarımda 21 bin 943 lira, uçak bakım alanında 18 bin 586 lira, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 22 bin 636 lira" olarak açıklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Eğitim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'ne Eğitim Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:13 Murat Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul’un bu kadar sıkıntısı varken gündemimize alamayız Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un bu kadar sıkıntısı varken gündemimize alamayız
23:35 Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
23:16 Irak’ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi
20:40 Rus istihbaratı: Fransa, Ukrayna’ya asker göndermek için hazırlık yapıyor Rus istihbaratı: Fransa, Ukrayna'ya asker göndermek için hazırlık yapıyor
20:31 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu
23:55 İsrailli bakandan, silah musluğunu kapatan Kanada’ya sert sözler: Talihsiz bir durum İsrailli bakandan, silah musluğunu kapatan Kanada'ya sert sözler: Talihsiz bir durum
23:47 FIFA, Süper Lig ve Birinci Lig takımlarına transfer yasağı getirdi FIFA, Süper Lig ve Birinci Lig takımlarına transfer yasağı getirdi
22:51 ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas polisinin göçmenleri gözaltına alma yetkisini onayladı ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas polisinin göçmenleri gözaltına alma yetkisini onayladı
20:45 Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
20:21 Arda Turan, vergi kaçırmaktan 1 yıl hapis cezası aldı Arda Turan, vergi kaçırmaktan 1 yıl hapis cezası aldı
19:02 CHP lideri Özgür Özel’in ’’Erdoğan’a oy var mı’’ sorusuna yine aynı yanıt geldi CHP lideri Özgür Özel'in ''Erdoğan'a oy var mı?'' sorusuna yine aynı yanıt geldi
18:50 Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 02:12:04. #1.11#
SON DAKİKA: 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'ne Eğitim Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement