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2023 Aralık Ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Arttı - Son Dakika
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2023 Aralık Ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılının aralık ayında tarım ürünleri üretici fiyat endeksi aylık yüzde 6,34, yıllık yüzde 52,66 arttı. Tarım-ÜFE'de bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,86, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,62 ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,55 artış meydana geldi.

2023 Aralık Ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Arttı
16.01.2024 - 10:30,
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılının aralık ayında tarım ürünleri üretici fiyat endeksi aylık yüzde 6,34, yıllık yüzde 52,66 arttı.

TÜİK, 2023 yılının aralık ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini (Tarım-ÜFE) bugün açıkladı. Buna göre Tarım-ÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 6,34, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 52,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 72,04 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,86, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,62 ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,55 artış meydana geldi. Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,98 azalış olurken canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler yüzde 4,96 ve tek yıllık bitkisel ürünler yüzde 11,81 arttı.

CANLI KÜMES HAYVANLARI VE YUMURTALAR AYLIK YÜZDE 11,65 AZALDI

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,89 ile lifli bitkiler ve yüzde 0,93 ile çeltik oldu. Bir önceki aya göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 23,54 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 11,65 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak gerçekleşti.

TURUNÇGİLLER YILLIK YÜZDE 24,96 AZALDI

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 25,93 ile lifli bitkiler ve yüzde 26,76 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Buna karşılık yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 170,59 ile yağlı meyveler ve yüzde 102,77 ile canlı kümes hayvanları ve yumurta olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 24,96 ile turunçgiller oldu.

Kaynak: ANKA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Balıkçılık, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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