2023 Aralık Ayında Türkiye Sanayi Üretimi Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

2023 Aralık Ayında Türkiye Sanayi Üretimi Arttı

2023 Aralık Ayında Türkiye Sanayi Üretimi Arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2023 Aralık ayında Türkiye'nin sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 artarken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,2 azaldı. Ayrıca, Aralık ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,4 artış gösterdi.

09.02.2024 10:55
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'ün Aralık ayında sanayi üretiminin yıllık yüzde 1,6, aylık yüzde 2,4 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; 2023'ün Aralık ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri yıllık olarak incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,2 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Aralıkta sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı. Alt sektörler aylık olarak incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

Kaynak: DHA

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Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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