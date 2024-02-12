2023 İşsizlik Oranı Yüzde 8,8 Olarak Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

2023 İşsizlik Oranı Yüzde 8,8 Olarak Gerçekleşti

2023 İşsizlik Oranı Yüzde 8,8 Olarak Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aralık 2023'te yüzde 8,8 olan işsizlik oranının, Orta Vadeli Program'da öngörülen yüzde 10,1'in altında, tek haneli gerçekleşeceğini belirtti. Yılmaz, Aralık 2023 istihdamının 32 milyon kişiye ulaşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktığını vurgulayarak, önümüzdeki dönemde istihdam dostu politikaların hayata geçirileceğini ve işsizlikle mücadele edileceğini ifade etti.

12.02.2024 12:07  Güncelleme: 12:10
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aralık 2023'te yüzde 8,8 olan işsizlik oranına ilişkin, "Bu veriler ışığında 2023 işsizlik oranının, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında, tek haneli gerçekleşeceği kesinleşmiştir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevsimsel etkisinden arındırılmış verilere göre, işsizlik oranının Aralık 2023'te yüzde 8,8 olarak gerçekleştiğini hatırlattı.

Aralık 2023 istihdamının 32 milyon kişiyi geçerek, bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu veriler ışığında 2023 yılı işsizlik oranının, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında, tek haneli olarak gerçekleşeceği kesinleşmiştir. Önümüzdeki dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat perspektifinde istihdam dostu politikalarımızı hayata geçirmeye ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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