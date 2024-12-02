2023 Kültür Harcamaları Yüzde 84,7 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

2023 Kültür Harcamaları Yüzde 84,7 Arttı

Kültür harcamaları 276 milyar TL'ye ulaşırken, kültürel istihdam yüzde 9 artarak 743 bin kişi oldu.

02.12.2024 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür harcamaları 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 84,7 artarak 276 milyar 338 milyon 253 bin TL oldu. Kültürel istihdam 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 743 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, kültür harcamaları 2023 yılında 2022 yılına göre yüzde 84,7 artarak 276 milyar 338 milyon 253 bin TL oldu. Kültür harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2023 yılında yüzde 1 olarak gerçekleşti.

Genel devlet kültür harcamalarının payı yüzde 64,3 oldu

2023 yılında toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı yüzde 64,3 oldu. Genel devlet kültür harcamaları önceki yıla göre yüzde 98,1 artarak 177 milyar 594 milyon 791 bin TL olurken, harcamaların yüzde 67,9'u merkezi devlet bütçesinden gerçekleşti. Genel devlet kültür harcamalarında en yüksek pay yüzde 24,4 ile mimarlık alanında oldu.

Hanehalkı kültür harcamasının yüzde 22'si veri işlem ekipmanlarına yapıldı

Hanehalklarının 2023 yılında gerçekleştirdiği kültür harcamalarında; veri işlem ekipmanları yüzde 22, televizyon ve ekipmanı yüzde 21 ve kitaplar yüzde 15 paya sahip oldu.

Kültürel sektörlerin faktör maliyetiyle katma değeri yüzde 94 arttı

Kültürel sektörlerde faaliyet gösteren girişimlerin faktör maliyetiyle katma değeri yüzde 94,0 artarak 108 milyar 214 milyon 593 bin TL oldu. Katma değerin yüzde 22,2'si kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, yüzde 13,0'ı sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı, ses kaydı ve müzik yayımlama faaliyetleri ve yüzde 12,1'i mücevher ve benzeri eşyaların imalatı alanında faaliyet gösteren girişimler tarafından üretildi.

Kültürel mal ihracatı yüzde 47,7 artarken, kültürel mal ithalatı yüzde 87,5 arttı

Kültürel mal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 47,7 artarak 263 milyar 740 milyon 463 bin TL olurken, kültürel mal ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 87,5 artarak 149 milyar 553 milyon 210 bin TL oldu. Kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı 2023 yılında yüzde 4,3 olurken, kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı yüzde 1,8 oldu.

Kültürel istihdam yüzde 9 arttı

Kültürel istihdam 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 743 bin kişi oldu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 60,8'i 30-54 yaş grubunda, yüzde 28,8'i 15-29 yaş grubunda, yüzde 10,4'ü ise 55 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldı.

El sanatları çalışanlarının payı yüzde 38,5 oldu

Kültürel istihdamın yüzde 89,3'ünü kültürel meslek alanlarında, yüzde 10,7'sini ise kültürel olmayan meslek alanlarında çalışanlar oluşturdu. Kültürel istihdamda olanların yüzde 38,5'ini el sanatları çalışanları, yüzde 18,7'sini mimarlar, planlamacı ve tasarımcılar, yüzde 9,9'unu üretici sanatçılar ve sahne sanatçıları, yüzde 9,3'ünü ise yazarlar, gazeteciler ve dilbilimciler oluşturdu.

Mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinin payı yüzde 11,1 oldu

Kültürel faaliyet alanlarına göre; mimarlık ve uzmanlaşmış tasarım faaliyetlerinde çalışanların toplam kültürel istihdam içindeki payı yüzde 11,1, üretici sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetlerinde çalışanların payı yüzde 5,6, programcılık, yayıncılık ve haber ajanslarının faaliyetlerinde çalışanların payı ise yüzde 4,3 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Ekonomi, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 Kültür Harcamaları Yüzde 84,7 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Atatürk’ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ’lü profesörü dolandırdılar Atatürk'ün gençliğe hitabesini dinletip ODTÜ'lü profesörü dolandırdılar
10:20 Irak’taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye’ye girdi Irak'taki İran destekli Şii milisler, rejim ordusuna yardım için Suriye'ye girdi
10:13 Esad’ın Erdoğan’ın uzattığı eli tutması an meselesi Esad'ın Erdoğan'ın uzattığı eli tutması an meselesi
10:10 MİT’ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat’a operasyon Terör örgütü PKK’nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü MİT'ten muhaliflerin ele geçirdiği Tel Rıfat'a operasyon! Terör örgütü PKK'nın Şehba bölge sorumlusu öldürüldü
09:36 Esenyurt’ta istismar operasyonu Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı Esenyurt'ta istismar operasyonu! Önce 14 yaşındaki çocuğun sonra kendi kafasına sıktı
17:14 Halil Umut Meler, Suudi Arabistan’ı karıştırdı Halil Umut Meler, Suudi Arabistan'ı karıştırdı
16:57 Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı Justin Kluivert, Premier Lig tarihinde bir ilki başardı
16:42 Beşiktaş’ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek Beşiktaş'ın yıldızı ameliyat oldu, aylarca forma giyemeyecek
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
16:29 Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş’a: Takımın başın geçeceği maç bile belli Sergen Yalçın adım adım Beşiktaş'a: Takımın başın geçeceği maç bile belli
16:25 Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler Kasım indiriminden mont almak için birbirlerine girdiler
16:12 Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı Mustafa Reşit Akçay, maçın ortasında sahaya girip futbolcusunu dövmeye kalktı
16:10 TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak TOKİ onlarca daireyi satışa çıkaracak
16:00 Trabzonspor’dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler Trabzonspor'dan hakem isyanı: Cumhurbaşkanına kadar gidecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 11:29:03. #1.13#
SON DAKİKA: 2023 Kültür Harcamaları Yüzde 84,7 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.