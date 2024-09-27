2023 Mali Aracı Kuruluşlar İstatistikleri Açıklandı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri'nin 2023 verilerini açıkladı. Buna göre mali aracı kuruluş sektöründe 2023 yılında 20 bin 110 girişim faaliyette bulundu. Mali aracı kuruluşlarda 2022 yılında 324 bin 764 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2023 yılında 345 bin 438 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri'ne göre, ayrıca Finansal hizmet faaliyetlerinde 275 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 19 bin 761 girişim faaliyet gösterdi.

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 88,6'sı finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 4,5'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 6,9'u ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise yüzde 84'ü finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 9,7'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 6,3'ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu

Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer yüzde 34, üretim değeri yüzde 41,9 arttı

Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 26,2, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 107, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 317,5 arttı. Üretim değeri ise bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 35,3, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 82,2, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 106,6 arttı.

Mali aracı kuruluşlarda 2022 yılında 324 bin 764 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2023 yılında 345 bin 438 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 66,3'ünü finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,1'ini sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 26,6'sını ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

Personel maliyeti 252 milyar 527 milyon TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 79,2'si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 8'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 12,8'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,4'ü maaş ve ücretlerden, yüzde 14,6'sı ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu. Mali aracı kuruluşlarda 2023 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 161 bin 331 iken erkek personel sayısı 169 bin 917 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,7, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 51,3 oldu.