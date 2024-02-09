Büyükbaş hayvan sayısı 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalışla 16 milyon 583 bine, küçükbaş hayvan sayısı da yüzde 6,9 düşüşle 52 milyon 363 bine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, büyükbaş hayvan sayısı 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 583 bine düştü. Bu dönemde sığır sayısı yüzde 2,6 azalışla 16 milyon 421 bin, manda sayısı da yüzde 5,9 gerileyerek 161 bin 749 oldu.
Küçükbaş hayvan sayısı ise 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin olarak hesaplandı. Koyun sayısı bu dönemde yüzde 5,9 düşerek 42 milyon 60 bin, keçi sayısı ise yüzde 11 gerileyerek 10 milyon 303 bin baş oldu.
Yaş ipek kozası üretimi arttı, bal üretimi azaldı
Bal üretimi 2023 itibarıyla yüzde 2,9 azalarak 114 bin 886 ton oldu.
Açılan tohum kutusu sayısı geçen sene, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,9 azalışla 5 bin 360 adet olarak kayıtlara geçti. Yaş ipek kozası üretimi ise aynı dönemde yüzde 14,1 artarak 78 ton oldu.
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Son Dakika › Ekonomi › 2023'te Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Azaldı - Son Dakika
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