2023'te Kuzey Avrupa'dan 300 bin yolcu hedefi - Son Dakika
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2023'te Kuzey Avrupa'dan 300 bin yolcu hedefi

21.06.2022 13:20
2023'te Kuzey Avrupa'dan 300 bin yolcu hedefi

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "2022'de Kuzey Avrupa'dan 180 bin yolcu hedefleyen Detur'un 2023 yılı için bu rakamı 300 bin olarak belirlemesi Alanya için büyük önem taşıyor" dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "2022'de Kuzey Avrupa'dan 180 bin yolcu hedefleyen Detur'un 2023 yılı için bu rakamı 300 bin olarak belirlemesi Alanya için büyük önem taşıyor" dedi.

Detur Global'in düzenlediği 'Detur Goes Global' organizasyonu yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı organizasyonda yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda turizmci yer aldı.

İskandinav pazarının sosyal yapısına ve karakterine ilişkin bilgilerin aktarıldığı etkinlikle ilgili değerlendirme yapan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, "Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı, tur operatörlerini, uçak ve konaklama temsilcilerini bir araya getiren önemli bir organizasyon oldu. Kuzey Avrupa pazarı Alanya için çok önemli bir pazar. 2022'de bu pazardan 180 bin yolcu hedefleyen Detur'un 2023 yılı için bu rakamı 300 bine yükseltmesi kayda değer bir hedef olarak görünüyor. Antalya ve Alanya için büyük önem taşıyor" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Avrupa, Burhan Sili, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023'te Kuzey Avrupa'dan 300 bin yolcu hedefi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2023'te Kuzey Avrupa'dan 300 bin yolcu hedefi - Son Dakika
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