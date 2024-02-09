2023'te Türkiye'de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

2023'te Türkiye'de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Azaldı

2023\'te Türkiye\'de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Azaldı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2023 yılında büyükbaş hayvan sayısı yüzde 2,6, küçükbaş hayvan sayısı ise yüzde 6,9 azaldı. Büyükbaş hayvan kategorisinde sığır sayısı yüzde 2,6 azalırken, manda sayısı yüzde 5,9 azaldı. Küçükbaş hayvan kategorisinde ise koyun sayısı yüzde 5,9, keçi sayısı ise yüzde 11 oranında azaldı. Ayrıca, bal üretimi yüzde 2,9 azalırken, yaş ipek kozası üretimi yüzde 14,1 arttı.

09.02.2024 10:45
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'te büyükbaş sayısının yüzde 2,6, küçükbaş hayvan sayısının yüzde 6,9 azaldığını açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 583 bin baş oldu. Büyükbaş hayvan kategorisinde, sığır sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,6 azalarak 16 milyon 421 bin baş, manda sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 5,9 azalarak 161 bin 749 baş oldu.

Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6,9 azalarak 52 milyon 363 bin baş oldu. Küçükbaş hayvan kategorisinde, koyun sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5,9 oranında azalarak 42 milyon 60 bin baş, keçi sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 11 oranında azalarak 10 milyon 303 bin baş oldu.

YAŞ İPEK KOZASI ÜRETİMİ ARTTI, BAL ÜRETİMİ AZALDI

Bal üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azalarak 114 bin 886 ton oldu. Açılan ipek böceği tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 3,9 oranında azalarak 5 bin 360, yaş ipek kozası üretimi ise bir önceki yıla göre yüzde 14,1 oranında artarak 78 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi 2023'te Türkiye'de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Azaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023'te Türkiye'de Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Sayısı Azaldı - Son Dakika
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