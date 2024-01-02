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2023 Yılı İhracat Rakamları Rekor Kırdı - Son Dakika
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2023 Yılı İhracat Rakamları Rekor Kırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2023 yılında Türkiye'nin ihracatının 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını açıkladı. Bakan Kacır, dış ticaret açığının ise 2022'ye göre yüzde 3,2 oranında gerilediğini ve ihracatın kilogram birim değerinin yüzde 8,8 artarak 1,6 dolara çıktığını belirtti. Milli Teknoloji Hamlesi ile ihracatın değerinin daha da yükseltilmesi hedefleniyor.

2023 Yılı İhracat Rakamları Rekor Kırdı
02.01.2024 - 20:33,
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dış ticaret açığının, 2022'ye göre yüzde 3,2 oranında gerilediğini belirterek, "İhracatımızın kilogram birim değeri yüzde 8,8'lik yükselişle 1,6 dolara çıktı." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından 2023 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"2023 yılı ihracatımız 255 milyar 809 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Dış ticaret açığımız, geçen yıla göre yüzde 3,2 oranında geriledi. İhracatımızın kilogram birim değeri yüzde 8,8'lik yükselişle 1,6 dolara çıktı. Milli Teknoloji Hamlesi ile ihracatımızın değerini yükseltmeye devam edeceğiz. Küresel üretim üslerinden biri olan Türkiye sanayisi, ihracatımızın lokomotifi olmayı sürdürecek."

Kaynak: AA
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Mehmet Fatih Kacır, Cumhuriyet, Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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