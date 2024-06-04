Tarım ve Orman Bakanı: Su ürünleri üretimi yüzde 18,6 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı: Su ürünleri üretimi yüzde 18,6 arttı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünlerinde 2023 yılı toplam üretim miktarının bir önceki yıla göre yüzde 18,6'lık artışla 1 milyon 7 bin 921 ton olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yumaklı, bu artışın sürdürülebilir yönetim yaklaşımı ve uygulanan politika ve projelerin bir sonucu olduğunu belirtti. Hamsi avcılığının da etkisiyle toplam üretim miktarında artış yaşandığını vurgulayan Bakan Yumaklı, üretim planlaması kapsamında 7 avcılık türünün yer aldığını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının 2023 yılında 1,7 milyar dolarlık değer elde ettiği ve net ihracatçı ülke konumunu sürdürdüğü de belirtildi.

04.06.2024 11:08
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünlerinde 2023 yılı toplam üretim miktarının bir önceki yıla göre yüzde 18,6'lık artışla 1 milyon 7 bin .921 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Yumaklı, yaptığı açıklamada, sağladıkları destekler, uyguladıkları politika ve projelerle; sürdürülebilir yönetim yaklaşımına dayalı yakalanan üretimde artış ivmesinin devam ettiğini belirterek 2023 yılı toplam üretim miktarının bir önceki yıla göre yüzde 18,6'lık artışla 1 milyon 7 bin 921 ton olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Bakan Yumaklı bu üretim rakamı ile Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te üretim rekoru kırdıklarını dile getirerek, 2022 yılında ulaşılan 849 bin 808 ton rakamının da yine Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu hatırlattı. Su ürünleri ve balıkçılık sektöründe ivmenin yukarı yönlü olduğuna işaret eden Yumaklı, 2023 yılındaki bu artışın en önemli nedeninin avlanan balık miktarından kaynaklandığını bildirdi.

7 avcılık türü için üretim planlaması

Hamsinin avcılık üretiminde belirleyici tür olduğuna dikkati çeken Bakan Yumaklı, "2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 117 artışla 273 bin 915 ton olarak gerçekleşen hamsi avcılığı, toplam üretim miktarımızda artışa sebep olduğu gibi balıkçımızın da yüzünü güldürmüştür. Ülkemiz için kıymetli olan bu balığımızı, fazlaca avlamaktan ziyade, uzun yıllar boyunca sofralarımızdaki sürekliliğini sağlamak önemlidir. Bütün gayretimiz bu yöndedir. Bunun için hamsinin de dahil olduğu 7 avcılık türünü üretim planlaması kapsamına aldık" değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2023 yılında yetiştiricilik ürünlerinde de nispi bir artışın yaşandığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Su ürünleri yetiştiriciliği önceki seneye göre yüzde 7,6 artarak 553 bin 862 tona ulaştı. Bakanlık olarak üretim hedeflerini yakalıyoruz. Tür bazında en büyük artış Türk somonunda yaşandı. Uluslararası pazarda marka değeri olması için çalıştığımız Türk somonu üretimimiz önceki yıla göre yüzde 45 artarak 66 bin tonu geçti. Yine üretim planlaması kapsamına dahil edilen Türk somonu ile birlikte çipura, levrek ve midye yetiştiriciliğini de sürdürülebilirlik ilkesiyle artırmaya devam edeceğiz."

2023 yılında yaklaşık 100 ülkeye gerçekleştirilen su ürünleri ihracatıyla 1,7 milyar dolarlık değer elde edildiğinin altını çizen Yumaklı, Türkiye'nin su ürünlerinde net ihracatçı ülke konumunu sürdürdüğünü kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı: Su ürünleri üretimi yüzde 18,6 arttı - Son Dakika

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