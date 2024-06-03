2024 Mayıs Ayında İhracat Yüzde 11,4 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Mayıs Ayında İhracat Yüzde 11,4 Arttı

2024 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,4 oranında artış göstererek 24 milyar 75 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 10,3 oranında azalışla 30 milyar 593 milyon dolara geriledi. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 47,8 düşüşle 6,52 milyar dolara indi.

03.06.2024 12:40
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2024 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 11,4 oranında artışla 24 milyar 75 milyon dolar, ithalat yüzde 10,3 oranında azalışla 30 milyar 593 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 47,8 düşüşle 6,52 milyar dolara geriledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 yılı Mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, Mayıs'ta ihracatta 24 milyar 75 milyon dolarla tarihin en yüksek aylık rakamına ulaşıldığı belirtti. Dış ticaret açığı ise, Mayıs ayında yüzde 47,8 düşüşle 6,52 milyar dolar; Ocak-Mayıs döneminde yüzde 34,4 düşüşle 36,76 milyar dolar oldu.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 11,4 oranında artışla 24 milyar 75 milyon dolar, ithalat yüzde 10,3 oranında azalışla 30 milyar 593 milyon dolar oldu. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise, ihracat yüzde 4,5 oranında artışla 106 milyar 914 milyon dolar, ithalat yüzde 9,3 oranında azalışla 143 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 15,3 puan artarak yüzde 78,7 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 17,9 puan artarak yüzde 88,1 olarak gerçekleşti. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 14,4 puan artarak yüzde 91,7 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Mayıs Ayında İhracat Yüzde 11,4 Arttı - Son Dakika

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