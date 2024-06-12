2024 Nisan ayında dış ticaret haddi 86 olarak gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Nisan ayında dış ticaret haddi 86 olarak gerçekleşti

2023 yılı Nisan ayında 88 olan dış ticaret haddi, 2024 Nisan ayında 2 puan azalarak 86 oldu. İhracat birim değer endeksi Nisan ayında yüzde 1,9 azaldı. İhracat miktar endeksi ise yüzde 1,9 arttı. İthalat birim değer endeksi yüzde 0,4 artarken, ithalat miktar endeksi yüzde 3,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azaldı, ithalat miktar endeksi ise yüzde 6,3 arttı.

12.06.2024 10:35
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2023 yılı Nisan ayında 88 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2 puan azalarak 2024 yılı Nisan ayında 86 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Nisan ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 2,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 azaldı.

İhracat miktar endeksi yüzde 1,9 arttı

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 40,8 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 azaldı.

Dış ticaret haddi 2024 yılı Nisan ayında 86 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Nisan ayında 88,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2,0 puan azalarak, 2024 yılı Nisan ayında 86,0 oldu.

İthalat birim değer endeksi yüzde 0,4 arttı

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 6,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 azaldı.

İthalat miktar endeksi yüzde 3,7 arttı

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,4 arttı, yakıtlarda yüzde 0,7 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,8 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Mart ayında 154,5 iken 2024 Nisan ayında yüzde 2,8 oranında azalarak 150,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Nisan ayında 146,4 iken 2024 yılı Nisan ayında yüzde 1,9 oranında artarak 149,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 6,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Mart ayında 129,5 iken 2024 Nisan ayında yüzde 6,3 oranında artarak 137,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Nisan ayında 127,2 iken 2024 yılı Nisan ayında yüzde 7,2 oranında artarak 136,3 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Nisan ayında dış ticaret haddi 86 olarak gerçekleşti - Son Dakika

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