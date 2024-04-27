2024 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Tarihleri Açıklandı

2024 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Tarihleri Açıklandı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), 2024 yılı 2. dönem serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarının 24 ve 25 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenleneceğini duyurdu. Sınava ilk kez katılacak adaylar için başvuru tarihleri 2-31 Mayıs, tekrar katılacak adaylar için ise 15-31 Temmuz olarak belirlendi. Başvuru yapacak adayların stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını 31 Mayıs itibarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.

27.04.2024 13:31
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Serbest muhasebeci mali müşavirlik 2024 yılı 2. dönem sınavı, 24 ve 25 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) konuya ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2024/2 dönemi serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 24 ve 25 Ağustos'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar için başvuru tarihleri 2-31 Mayıs, tekrar katılacaklar için 15-31 Temmuz olarak belirlendi.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların, 31 Mayıs itibarıyla stajlarını, stajdan sayılan hizmetlerini ya da kurslarını fiilen tamamlamış olması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Tarihleri Açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
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