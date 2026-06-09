2024'te Enerji Akışları 20 Bin Petajul - Son Dakika
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2024'te Enerji Akışları 20 Bin Petajul

09.06.2026 10:21
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TÜİK, 2024'te toplam enerji akışını 20 bin 164 petajul olarak açıkladı. İmalat sanayi önde.

Fiziksel enerji akış hesapları çalışmasına göre, 2024 yılında toplam enerji akışları 20 bin 164 petajul oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Enerji Hesapları rakamlarını açıkladı. Buna göre, fiziksel enerji akış hesapları çalışmasına göre, 2024 yılında toplam enerji akışları 20 bin 164 petajul oldu. Toplam fiziksel enerjinin kaynakları içinde, enerji ürünleri yüzde 52,8 ile en büyük paya sahip oldu. Enerji artıklarının payı yüzde 36,1 olurken doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 11,1 olarak hesaplandı.

Fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla en büyük pay ekonomik faaliyetlerin oldu

Fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla, 2024 yılında, ekonomik faaliyetler yüzde 51,7 ile en büyük payı alırken hanehalklarının oranı ise yüzde 9,3 olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımına göre, ekonomik faaliyetler içinde ise en büyük pay yüzde 39,7 ile imalat sanayinin oldu.

Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 5 bin 727 petajul oldu

Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 2024 yılında 5 bin 727 petajul oldu. Nihai enerji kullanımında hanehalklarının payı yüzde 32,7, imalat sanayinin payı yüzde 31,1 olurken, imalat sanayini yüzde 23,5 ile ticaret, hizmetler ve ulaştırma sektörü takip etti.

Enerji ürünlerinin nihai kullanımında en çok petrol ürünleri tüketildi

Enerji ürünlerinin nihai kullanımında 2024 yılında petrol ürünleri yüzde 41,9 ile ilk sırayı aldı. Petrol ürünlerini sırasıyla, yüzde 22,4 ile elektrik, yüzde 22,0 ile doğal gaz, yüzde 7,7 ile kömür ürünleri, yüzde 4,6 ile ısı ve yüzde 1,4 ile diğer ürünler takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024'te Enerji Akışları 20 Bin Petajul - Son Dakika

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