Bakan Şimşek o rakamı yorumladı: 2012'den sonraki en düşük seviye - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek o rakamı yorumladı: 2012'den sonraki en düşük seviye

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılına dair yaptığı açıklamada, istihdamın 984 bin kişi artacağını ve işsizlik oranının 2012'den beri en düşük seviyeye inerek yüzde 8,7 olacağını belirtti.

10.02.2025 11:51
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024'te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi" dedi.

2024'te Türkiye'de İşsizlik Oranı Tarihi Düşüşe Geçiyor

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti. Sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4'lük kuvvetli bir artış gerçekleşti. Böylece sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0,4 arttı. 2024'te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi. Türkiye ekonomisi program sayesinde elde ettiğimiz kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü" ifadelerini kullandı.

2024'te Türkiye'de İşsizlik Oranı Tarihi Düşüşe Geçiyor
Bakan Şimşek o rakamı yorumladı: 2012\'den sonraki en düşük seviye
Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek o rakamı yorumladı: 2012'den sonraki en düşük seviye - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Cemil Moroglu:
    Türkiye sahlaniyor. işsizlik azaliyor. sayin ocalan da tahliye edilince bakin hayat nasıl güzelleşecek. ulkuculer olarak tek istegimiz sayin ocalanin tahliyesidir. bahceli ve ocalan ayni partide siyaset yapsa ne hoş olurdu. 13 9 Yanıtla
  • Nuri Varol:
    tipik bir a haber yayını inanan varmi ? 12 2 Yanıtla
  • Ayhan Uzunyay:
    vallahi piyasanın anasını ağlattın 9 1 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    biz de yedik 7 0 Yanıtla
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