2024'ün 3. Çeyrek İş İlanları Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

2024'ün 3. Çeyrek İş İlanları Raporu

Kariyer.net, 2024 3. çeyrek verilerine göre en çok iş ilanı yapı, üretim ve telekomünikasyonda.

28.11.2024 10:49
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Kariyer.net, istihdam piyasasına yönelik 2024'ün 3. çeyrek verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yılın üçüncü çeyreğinde en fazla iş ilanı yayınlanan sektörler, yapı, üretim ve tekstil oldu.

Havacılık sektörü ise hem ilan sayısındaki artış hem de adayların yoğun ilgisiyle öne çıktı.

Geçen yılın aynı dönemine göre iş ilanı sayısı en fazla artan sektörler arasında ilk sırayı telekomünikasyon aldı. Yılın 3. çeyreğinde telekomünikasyon ilanları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış gösterdi.

Telekomünikasyon ilanlarına adayların da ilgisi ilan sayısı artışına benzer bir oranda yükseldi. Adayların en fazla ilgi gösterdiği sektörler arasında üçüncü sırada yer alan telekomünikasyon sektöründe ilan başı başvuru sayısı yüzde 31 arttı.

Havacılık sektörü, 3. çeyrekte en fazla dikkati çeken sektörlerden biri oldu. Havacılık pozisyonları için açılan ilanlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış gösterdi. Aynı zamanda adayların ilgisinin en fazla arttığı sektörlerin zirvesinde de havacılık yer aldı. Havacılık sektöründeki pozisyonlara, geçen yılın 3. çeyreğine kıyasla ilan başı başvuru oranı yüzde 43 artış gösterdi.

Kariyer.net, istihdam endeksi verilerinin yanı sıra son 6 ayda işverenlerin en fazla ihtiyaç duyduğu yetenekleri de analiz etti.

1 milyondan fazla adayın, 7 bin tekil yetenek üzerinden yapılan analizine göre beyaz yaka iş ilanlarında en sık aranan yetenek MS Office bilgisi oldu. MS Office'i sırasıyla, raporlama, iletişim, analitik düşünme ve İngilizce bilgisi izledi.

Beyaz yaka iş ilanlarında yeni talep edilen ve artış gösteren yetenekler arasında ise veri yönetimiyle yazılım ve programlama öne çıktı. Veri Yönetimi başlığı altında Data Warehouse Yönetimi, ETL Süreçleri Yönetimi gibi beceriler dikkati çekti. Yazılım ve programlamada ise eklenti yazabilen programlama yeteneği en çok aranan kriter oldu.

Yapay zeka alanındaki trend yetenekler arasında ise zirvede Veri Analitiği yer aldı. Veri Analitiğini sırasıyla, makine öğrenimi, derin öğrenme ve otomasyon takip etti.

"Analizimiz, iş ilanlarına yeni kriterler eklendiğini gösteriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, makroekonomik değişimlere rağmen işgücü piyasasının olumlu bir tepki verdiğini belirtti.

Uysal, ekonomik dalgalanmalara rağmen işgücü piyasasının gösterdiği uyum kabiliyetinin umut verici olduğunu kaydetti.

Özellikle telekomünikasyon ve havacılık alanlarında öne çıkan rakamların, bu anlamda dikkati çeken örnekler olabileceğini aktaran Uysal, "Önümüzdeki dönemde ekonomideki belirsizliklerin de azalacağını ve işgücü piyasasında hareketliliğin daha da artacağını umut ediyorum." ifadesi kullandı.

İşverenlerin yetenek ihtiyacının da dönüştüğüne dikkati çeken Uysal, "25'inci yılımız vesilesiyle yaptığımız araştırmalar bu değişime işaret etmişti. Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz analizimiz de iş ilanlarına yeni kriterler eklendiğini gösteriyor. Özellikle beyaz yaka pozisyonlarında da veri yönetimi ve yapay zeka ile ilişkili yeteneklerin önümüzdeki dönemde daha kıymetli olacağını söylemek mümkün." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024'ün 3. Çeyrek İş İlanları Raporu - Son Dakika

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