2024 Vergi Rekortmeni Selçuk Bayraktar
20.08.2025 15:07
Baykar Başkanı Selçuk Bayraktar, 2024'te en fazla gelir vergisi ödeyen mükellef oldu.

2024'ün vergi rekortmenleri listesi belli oldu. Türkiye'nin 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismi Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 5 milyon 132 bin 895 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi. Bu beyannamelerle 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 274 bin 288 TL matrah beyanında bulunurken bu matrah üzerinden ortalama 81 bin 526 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Baykar'ın 2024 yılındaki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi

Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken kendisine 2 milyar 767 milyon 587 bin 718 lira vergi tahakkuk edildi. Savunma ve havacılık sektörünün önde gelen ihracatçılarından olan Baykar'ın 2024 yılındaki cirosunun yüzde 90'ı ihracat gelirlerinden elde edildi. Baykar, geçen yıl 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek üst üste ikinci kez tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girdi.

Listedeki ikinci isim, 2 milyar 528 milyon 619 bin 921 lira ile Haluk Bayraktar oldu. Üçüncü sıradaki mükellef isminin açıklanmasını istemezken dördüncü sırada 757 milyon 755 bin 302 lira vergi tahakkuk eden Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Kurumlar vergisi

2024 yılına ilişkin vergileme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 25 milyar 296 milyon 492 bin lira vergi tahakkuku ile Garanti Bankası birinci oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

12:17
