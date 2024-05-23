2024 Yılı İlk Çeyrekte Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yılı İlk Çeyrekte Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Arttı

2024 Yılı İlk Çeyrekte Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Arttı

TÜİK verilerine göre, 2024 yılı ilk çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9 arttı. Ayrıca daire sayısı yüzde 35,5 ve yüzölçümü yüzde 33,4 artış gösterdi.

23.05.2024 11:56  Güncelleme: 11:57
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9, daire sayısı yüzde 35,5 ve yüzölçümü ise yüzde 33,4 arttı.

TÜİK, ocak, şubat, mart aylarını kapsayan yılın ilk çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9, daire sayısı yüzde 35,5 ve yüzölçümü yüzde 33,4 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 51,2'si konut alanı oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 36,1 milyon metrekare iken; bunun 18,5 milyon metrekaresi konut, 10 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 64,6 ile iki ve daha fazla daireli binalarda

Belediyeler tarafından 2024 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre, en yüksek yüzölçüm payına 23,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,6 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 45,3 arttı

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 41,2, daire sayısı yüzde 38,5 ve yüzölçüm yüzde 45,3 arttı.

Toplam yüzölçümün yüzde 54,3'ü konut alanı

Belediyeler tarafından 2024 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 36,7 milyon metrekare iken; bunun 19,9 milyon metrekaresi konut, 8,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 68,5 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2024 yılı birinci çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,2 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon metrekare ile bir daireli binalar izledi.

Kaynak: ANKA

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