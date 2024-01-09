 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarifeye göre, serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için defter tutma bedeli 285 lira ile 6 bin 497 lira arasında değişecek. Kuruluş işlemleri için 8 bin 82 lira, değişiklikler için ise 8 bin 684 lira ödeme yapılabilecek.

2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Açıklandı
09.01.2024 - 08:43,  Güncelleme: 08:44
Abone Ol

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için bu yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 285 lira ile 6 bin 497 lira arasında değişecek. Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 8 bin 82 liraya, değişiklikler için 8 bin 684 liraya kadar ödeme yapılabilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Asgari Ücret, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Açıklandı - Son Dakika


08:32
ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:23
Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01
İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı
07:51
Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış
06:55
Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü
00:02
Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
23:52
Biden'ın konuşması 'Gazze'de ateşkes' sloganları ile kesildi Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" sloganları ile kesildi
23:21
Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu

Son Dakika
08:32 ABD'de hakime saldıran sanık için özel tedbir! Duruşmaya maske, eldiven ve zincirle getirildi
08:23 Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
08:01 İsrail ordusuna büyük şok! Rehine kurtarmaya girdikleri binadan cansız bedenleri çıkarıldı
07:51 Fatih Camii'ndeki saldırının kan donduran detayları! İmamı, boğazı dahil 3 yerinden bıçaklamış
06:55 Brezilya'da turistleri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 25 ölü
00:02 Tutuklu Dilan Polat'ın hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı
23:52 Biden'ın konuşması "Gazze'de ateşkes" sloganları ile kesildi
23:21 Malatya'da boş arazide kopmuş ayak bulundu
22:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Fatih Camii imamına yapılan saldırı hakkında açıklama: Saldırıyı lanetliyoruz
22:09 Fatih Camii'nde imamı ve cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 08:51:45. #1.13#
SON DAKİKA: 2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement