Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek teftişlerle 2024 yılında 2 milyon çalışana ulaşılması hedefleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde bulunan 900 iş müfettişi ile teftiş faaliyetlerini sürdürüyor. 2023 yılında gerçekleştirilen teftişlerde yaklaşık 1,5 milyon çalışana ulaşıldı, 2024 yılında ise 2 milyon çalışana ulaşılması hedefleniyor. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin inceleme ve denetlemeyi kapsayan iş teftişi faaliyetleri; çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, kayıtdışılık, çocuk, genç ve kadınların çalıştırılması, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi konuları ihtiva ediyor.

Başta maden, inşaat ve ulusal zincir marketler olmak üzere 19 sektörde yer alan işyerlerinde teftişler devam ediyor

Teftişler; ihbar ve şikayetler, kitle iletişim araçlarına yansıyan veya kamuoyunun dikkatini çeken olay veya uyuşmazlıkların yanı sıra çalışma hayatındaki sorunların değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi sonucu belirlenen sektörlerde önleyici yaklaşımla yürütülüyor.

2024 yılında; çalışma süreleri, fazla çalışma, genel ve hafta tatilinde yapılan çalışmalar, ücret ve izin gibi çalışma şartlarına yönelik ulusal market, restoran, konaklama, tekstil, maden, çağrı merkezi, geri dönüşüm ve tarım olmak üzere 8 farklı sektörde; iş sağlığı ve güvenliği yönünden ise maden, inşaat, metal, gıda, tekstil, kauçuk, plastik, mineral, geri dönüşüm ve depolama sektörleri ile büyük endüstriyel kazaların olabileceği endüstriyel tesisler olmak üzere çalışma ortamına yönelik 11 farklı sektörde önleyici teftişler sürdürülüyor.

Çalışma şartları ve ortamının mevzuata uygun hale getirilmesine ilişkin teftişler etkin bir şekilde yürütülüyor

İşyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar, iş müfettişleri tarafından yakından izlenerek mevzuata uyumun sağlanması için işverenlere yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri düzenleniyor. Yapılan bu çalışmalar doğrultusunda teftiş sürecinde mevzuata aykırılıkların giderilmesi sağlanarak, giderilmeyen hususların bulunması halinde ise işyerlerine idari yaptırım uygulanıyor.

Kayıtdışılıkla mücadele kararlılıkla devam ediyor

2023 yılında gerçekleştirilen teftişlerde 315 milyon işçi alacağının ve 160 milyon kamu alacağının ödenmesi temin edilerek mevzuata aykırılık tespit edilen işyerlerine 435 milyon idari para cezası uygulandı.

2024 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen teftişlerde ise 132 milyon işçi alacağının ve 37 milyon kamu alacağının ödenmesi sağlanarak mevzuata aykırılık tespit edilen işyerlerine 212 milyon idari para cezası uygulandı. - ANKARA