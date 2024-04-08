2024 Yılında 336 Bin Kişi İşe Yerleştirildi

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılının ilk 3 ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik" dedi.

İŞKUR tarafından hazırlanan ve 2024'ün ilk çeyreğinde gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin verileri içeren Mart ayı İstatistik Bülteni açıklandı. Sosyal medya hesabından istatistiklere ilişkin verileri paylaşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatına katılımı destekliklerini ve istihdamı daha da arttıracaklarını söyledi.

Bakan Işıkhan, işe yerleştirilen kişilerin 2024'ün ilk 3 ayında 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 28 artış gösterdiğini belirterek, "2024 yılının ilk 3 ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 856 bin 589 vatandaşımız ile bireysel görüşme gerçekleştirdik. Öğrencilere yönelik 3 bin 483 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 215 bin 260 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik" bilgilerini aktardı. - ANKARA