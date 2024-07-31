2024 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 2'ye gerileyecek - Son Dakika
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Ekonomi

2024 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 2'ye gerileyecek

2024 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 2\'ye gerileyecek

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin cari açığının 2024 yılında milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2'ye gerilemesini beklediklerini açıkladı. Bakan Şimşek, dış ticaret istatistiklerine göre cari açığın düşüş trendinin devam ettiğini ve turizm gelirlerinin arttığını belirtti.

31.07.2024 10:49
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2'ye gerilemesini beklediklerini açıkladı.

Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun dış ticaret istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dış dengede ve turizmde olumlu görünüm sürüyor. Yıllık dış ticaret açığı haziranda bayram etkisi kaynaklı geçen aya göre sınırlı arttı. Buna rağmen geçen yıla kıyasla açık 32 milyar dolar iyileşti. İkinci çeyrekte yıllık ziyaretçi sayısı 60 milyon kişiye, turizm geliri ise 58 milyar dolara ulaştı. Cari açıkta devam eden düşüşün yılın kalanında da sürmesini ve 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 2'ye gerilemesini bekliyoruz. Program hedeflerimiz için sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mehmet Şimşek, Türkiye, Maliye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 yılında cari açığın milli gelire oranı yüzde 2'ye gerileyecek - Son Dakika

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