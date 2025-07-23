2024 Yükseköğretim Mezunları İstihdam Oranı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yükseköğretim Mezunları İstihdam Oranı

2024 Yükseköğretim Mezunları İstihdam Oranı
23.07.2025 11:44
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TÜİK, 2024'te lisans mezunlarının istihdam oranını %75, ön lisans mezunlarını %66,4 olarak açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılında yükseköğretim mezunlarının istihdam oranının, lisans mezunlarında yüzde 75, ön lisans mezunlarında yüzde 66,4 olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2024 yılına ilişkin yükseköğretim istihdam göstergelerini açıkladı. Buna göre; lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı, bir önceki yıla göre azaldı. 2023'te yüzde 75,6 olan lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı, 2024 yılında yüzde 75 oldu. Ön lisans mezunları için kayıtlı istihdam oranı ise 2023 yılında yüzde 67,7 iken 2024'te yüzde 66,4 olarak gerçekleşti. Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler; yüzde 96,4 ile tıp, yüzde 95,1 ile özel eğitim öğretmenliği, yüzde 92,4 ile elektrik öğretmenliği, yüzde 91,9 ile dil ve konuşma terapisi, yüzde 91,9 ile elektronik öğretmenliği oldu. Lisans seviyesinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 alan yüzde 86,7 ile sağlık ve refah, yüzde 82,9 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 78,7 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 77,6 ile eğitim, yüzde 74,6 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik oldu.

Ön lisans seviyesinde polis meslek eğitimi yüzde 92,3, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı yüzde 88,2, endüstriyel kalıpçılık yüzde 87,4, metalurji yüzde 85,2, doğa bilimleri, matematik ve istatistik ise yüzde 84,5 ile en yüksek kayıtlı istihdama sahip bölümler oldu. Ön lisans seviyelerinde kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk 5 alan; mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 76,9, doğa bilimleri, matematik ve istatistik yüzde 71, hizmetler 70,7, bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 69,1, tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik yüzde 68,6 oldu.

İLK İŞ BULMA SÜRESİ UZADI

Lisans mezunlarında ortalama ilk iş bulma süresi, 2024'te bir önceki yıla göre değişmeyerek 14,4 ay olarak gerçekleşti. Ön lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi ise 2023 yılında 15,9 ayken, 2024 yılında 16 ay olarak hesaplandı. Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan 5 bölüm; pilotaj, matematik mühendisliği, uzay mühendisliği, tıp ile uçak mühendisliği oldu. Aylık ortalama kazancı en yüksek 5 ön lisans bölümü ise polis meslek eğitimi, uçak teknolojisi, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı oldu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Yükseköğretim Mezunları İstihdam Oranı - Son Dakika

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