2025 Fındık Rekoltesi İçin Çotanak Sayımı Başladı

Trabzon'da 2025 yılı fındık rekoltesinin belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çotanak sayımı başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen saha çalışmaları 7 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla fındık üretimi yapılan ilçelerde belirlenen bahçelerde uygulanmaya başlandı. Komisyon üyeleri, sahil, orta ve yüksek kesimlerde örnekleme yöntemiyle gerçekleştirdikleri çotanak sayımlarını 14 Temmuz Pazartesi gününe kadar sürdürecek. Rekolte tespiti için oluşturulan komisyonda, sektörü temsilen bir çok kurum yer alıyor. Bunlar arasında Tarım ve Orman Bakanlığı Trabzon İl Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Fiskobirlik, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Fındık Konseyi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Toprak Mahsulleri Ofisi Trabzon Başmüdürlüğü bulunuyor. Elde edilecek verilerin 2025 yılı fındık üretim miktarının tahmini için temel oluşturacağı bildirildi. - TRABZON