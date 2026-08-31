2025 GSYH Verileri Açıklandı

Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 arttı. Kişi başına GSYH, 2025 yılında cari fiyatlarla 714 bin 682 TL, ABD doları cinsinden 18 bin 103 dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,7 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,6 artarak 63 trilyon 240 milyar 524 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2025 yılında yüzde 15,6 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, yüzde 12,9 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 9,2 ile gayrimenkul faaliyetleri sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2025 yılında 714 bin 682 TL oldu

Kişi başına GSYH, 2025 yılında cari fiyatlarla 714 bin 682 TL, ABD doları cinsinden 18 bin 103 dolar oldu.

İnşaat yüzde 11,0 ile en çok büyüyen sektör oldu

İnşaat yüzde 11,0, Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor yüzde 8,5 ve Bilgi ve iletişim yüzde 7,9 ile 2025 yılında en çok büyüyen sektörler oldu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 8,5, Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri yüzde 5,0 ve Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri yüzde 4,2 ile en çok küçülen sektörler oldu.

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,2 arttı

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2025 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 4,2 arttı. Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı yüzde 54,4 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, yüzde 21,4 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 18,0 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ve yüzde 15,0 ile ulaştırma oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,0 arttı

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2025 yılında yüzde 13,9 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 30,7 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 1,0 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 7,3 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı 2025 yılında yüzde 0,6 azalırken ithalatı yüzde 4,6 arttı

Mal ve hizmet ihracatı 2025 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,6 azalırken, ithalatı ise yüzde 4,6 arttı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı yüzde 24,7, ithalatının payı ise yüzde 25,0 olarak gerçekleşti.

İşgücü ödemeleri 2025 yılında yüzde 40,0 arttı

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40,0 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir yüzde 41,3 arttı.

İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 36,6 oldu

İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2024 yılında yüzde 36,9 iken bu oran 2025 yılında yüzde 36,6 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2024 yılında yüzde 43,3 iken 2025 yılında yüzde 44,3 oldu.