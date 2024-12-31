2025 İthalat Rejimi Açıklandı: Yerli Sanayiyi Güçlendirmeye Yönelik Politikalar Sürecek - Son Dakika
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Ekonomi

2025 İthalat Rejimi Açıklandı: Yerli Sanayiyi Güçlendirmeye Yönelik Politikalar Sürecek

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı itibarıyla hayata geçirilecek ithalat rejimini duyurdu. Yerli sanayinin güçlendirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesine yönelik politikaların devam edeceği ifade edildi. Dış ticaret dengesi ve cari işlemlerde dış açıkları azaltma hedefleri doğrultusunda çeşitli tedbirlerin alınacağı belirtiliyor.

31.12.2024 17:01
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TİCARET Bakanlığı'ndan "2025 yılı ithalat rejimi ile yerli sanayimizin ilgili ithalata yönelik tehditler karşısında güçlendirilmesi, 2024 yılında hayata geçirilen etkin politikaların sürdürülmesi hedeflenmiştir" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025 yılında uygulanacak gümrük vergileri ve ithalat rejimine ilişkin kararlar ve tebliğler Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığımız tarafından, ithalatın ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda ve yararlı olacak şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, yatırım, üretim ve ihracat zincirini destekleyen bir ithalat politikası ve rejimi uygulanmaktadır. Bu amaçla, yerli ve milli üretimimizin uluslararası kurallara aykırı olan haksız uygulamalara dayalı ithalattan kaynaklanan haksız rekabet ve zarar karşısında güçlendirilmesi amacıyla, ithalat politikası araçları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu kapsamda, milli sanayinin ihtiyaçlarına göre, sektörden gelen talepler, iç ve dış piyasa gelişmeleri, yatırım ortamının iyileştirilmesi dikkate alınarak, öngörülebilirlik ve şeffaflık prensipleri çerçevesinde ithalatta gümrük vergileri belirlenmektedir. Son dönemde küresel ekonomik gelişmeler çerçevesinde artan korumacılık trendi sonrasında, özellikle bazı Uzak Doğu kaynaklı ihracatın diğer pazarlarla birlikte ülkemiz pazarına da yönelerek ülkemiz pazarına zarar verme riski olduğu değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, 2025 yılı ithalat rejimi ile yerli sanayimizin ilgili ithalata yönelik tehditler karşısında güçlendirilmesi, 2024 yılında hayata geçirilen etkin politikaların sürdürülmesi hedeflenmiştir" denildi.

'TATBİK EDİLEN POLİTİKALARA DEVAM EDİLECEKTİR'

Küresel gelişmeler ve diğer ülkelerin kendi pazarlarını korumaya yönelik tedbirlerinin, 2025 yılı içinde de takip edileceği belirtilerek, "Yerli ve milli üretimimizin ithalat karşısında güçlendirilmesini teminen tatbik edilen politikalara kararlılıkla devam edilecektir. Diğer taraftan, dış ticaret dengesi ve cari işlemlerde dış açıkları azaltma hedeflerimiz doğrultusunda, ucuz ve kalitesiz ürünlerin ülkemize girişini önlemek, yurt içi üretimi teşvik etmek amacıyla, yerli üretimi olan tüketim malları ithalatını azaltmaya yönelik ek tedbirler alınmıştır. Tüketim mallarındaki ithalatın seyri izlenerek, gerektiğinde ilave tedbirler de hayata geçirilecektir. Bununla birlikte, Ticaret Bakanlığımızca bir taraftan yerli üretimi destekleyici tedbirler alınırken, diğer taraftan da üreticilerimizin ara malı ihtiyacı dikkate alınarak bazı sanayi ürünlerinde AB ile yapılan müzakereler neticesinde, ülkemizde üretimi yeterli olmayan girdi mahiyetindeki ürünler için tarife kontenjanları yoluyla düşük maliyetli tedarik imkanları yerli sanayimize sağlanmaktadır. Ayrıca, her sene başında yayımlanan ithalat tebliğleri de ilgili kurumların da görüşleri alınmak suretiyle bu sene tekrar gözden geçirilerek, Resmi Gazete'nin aynı sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İthalat rejimi kararlarında, ülkemizin taraf olduğu Dünya Ticaret Örgütü, AB ile Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmalarımız, tercihli ticaret anlaşmalarımız ve bazı gelişme yolunda ülkelere tanınan tercihli rejimler gibi özel durumlar; kalkınma planımız yıllık programlarda öngörülen hedefler, ile tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri de dikkate alınmıştır. Ticaret Bakanlığımız, yerli ve milli sanayinin geliştirilmesi doğrultusunda, düzenleyici ithalat politikalarını etkin bir şekilde hayata geçirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 İthalat Rejimi Açıklandı: Yerli Sanayiyi Güçlendirmeye Yönelik Politikalar Sürecek - Son Dakika

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