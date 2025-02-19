2025 Kalkınma Yılı Olacak

Ekonomi

Gelir İdaresi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Serkan Kurnaz, vergilerin gününde ve kesintisiz ödemek gerektiğinin altını çizerek, "2025 yılı ülkemiz için kalkınma yılı olacaktır" dedi.

Gelir İdaresi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Serkan Kurnaz, Adana Defterdarı Ahmet Balıkcı ve Gelir İdaresi Grup Başkanı Osman Kırbaş ile beraberindeki heyet, Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED)'e nezaket ziyaretinde bulundu. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu ziyarette, Kurnaz, Balıkcı ve Kırbaş'a federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

"2025 yılı ülkemiz için kalkınma yılı olacak"

Maliye Bakanlığı'nın talimatlarıyla Odaları, Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaret etmeye gayret ettikleri belirten Gelir İdaresi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Serkan Kurnaz, misafirperverliğinden dolayı DAİMFED'e teşekkür etti. 2024 yılının zorlu geçtiğini ifade eden Kurnaz, deprem konusuna değinerek, kamu maliyesi anlamında bir takım tedbirler alınsa da, vatandaşların üzerine çok ciddi yükler getirmemeye özellikle gayret ettiklerini ifade etti. Kurnaz sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle sizlere Maliye Bakanımızın selamlarını getirdim. Bakanlık olarak illerimizdeki önemli STK'larımızı ziyaret ediyoruz. DAİMFED olarak sizleri ve paydaşlarınızı önemsiyoruz. Ülkemizde vergi kutsallığı her daim, her kesimde devam etmektedir. 2025 yılı ülkemiz için kalkınma yılı olacaktır. Vergilerinizi gününde ve kesintisiz ödemeniz gereklidir."

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu'nun yapmış olduğu başarılı çalışmalarla inşaat sektörünün yeniden yükselişe geçtiği ifade eden Adana Defterdarı Ahmet Balıkcı ise "DAİMFED bizim için her daim önem arz etmektedir. Çünkü DAİMFED'in üst çatı kuruluşu olması sebebi ile muhataplığımız teke inmiştir. Sektörü yakından takip etmeye devam edeceğiz. Olağanüstü Yönetim Kurulu'nda seçilen yeni yönetime de çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Balıkcı, Mart ve Nisan aylarında verilecek yıllık beyanname verme döneminin yaklaştığına dikkati çekerek mükelleflerin beyan sonrası herhangi bir cezalı durum ile karşılaşmaması için gerçek gelirlerini beyan etmeleri konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

"Göstermiş olduğunuz hizmetlere müteşekkiriz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da, "Hızlı, nitelikli hizmet ve ulaşılabilirlik, sektörümüz için başarı getirecek bir olgudur. Gelir İdaresi Dairesi Başkanımız Serkan Kurnaz nezdinde tüm kurul üyelerine, devlet ile mükellefler arasındaki hukuksal çerçevede göstermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı müteşekkiriz" dedi. - ADANA