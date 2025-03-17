2025 Şubat'ında Bütçe Açığı 310 Milyar TL - Son Dakika
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Ekonomi

2025 Şubat'ında Bütçe Açığı 310 Milyar TL

2025 Şubat ayında merkezi yönetim bütçesi 310,1 milyar TL açık verdi, giderler geçen yıla göre arttı.

17.03.2025 11:33
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Merkezi Yönetim Bütçesi 2025 yılı Şubat ayında 310,1 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı Şubat ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 33,5 milyar TL, bütçe gelirleri 723,4 milyar TL ve bütçe açığı 310,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 893,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 170,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Şubat ayında 153 milyar 798 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Şubat ayında 310 milyar 92 milyon TL açık verdi. 2024 yılı Şubat ayında 98 milyar 968 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Şubat ayında 170 milyar 403 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 1 trilyon 33 milyar 517 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 139 milyar 688 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 893 milyar 828 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Şubat ayında 1 trilyon 33 milyar 517 milyon TL gider gerçekleştirildi.

Geçen yılın aynı ayında ise 689 milyar 905 milyon TL harcama yapılmıştır. Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,8 oranında arttı.

Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,2 iken 2025 yılında yüzde 7 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,7 oranında artarak 893 milyar 828 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,5 iken 2025 yılında yüzde 7 oldu.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıyla 723 milyar 425 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 584 milyar 958 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 97 milyar 222 milyon TL oldu.

2024 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 536 milyar 107 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 34,9 oranında artarak 723 milyar 425 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Şubat ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 6,4 iken 2025 yılında yüzde 5,7 oldu. 2025 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44 oranında artarak 584 milyar 958 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 5,5 iken 2025 yılında yüzde 5,3 oldu.

2025 Yılı Ocak-Şubat dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 89,9 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 640,5 milyar TL ve bütçe açığı 449,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 787,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 146,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bütçe dengesi

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 304 milyar 517 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 449 milyar 351 milyon TL açık verdi. 2024 yılı Ocak-Şubat döneminde 128 milyar 594 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ocak-Şubat döneminde 146 milyar 644 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 2 trilyon 89 milyar 859 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 302 milyar 707 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 787 milyar 152 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,3 oranında artarak 2 trilyon 89 milyar 859 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 oranında artarak 1 trilyon 787 milyar 152 milyon TL olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Şubat dönemi itibarıyla 1 trilyon 640 milyar 508 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 377 milyar 625 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 201 milyar 250 milyon TL oldu.

2024 yılı Ocak-Şubat döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon 153 milyar 356 milyon TL iken 2025 yılının aynı döneminde yüzde 42,2 oranında artarak 1 trilyon 640 milyar 508 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Şubat dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,2 oranında artarak 1 trilyon 377 milyar 625 milyon TL oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Şubat'ında Bütçe Açığı 310 Milyar TL - Son Dakika

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