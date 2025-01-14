2025'te Site Aidatları Yüzde 45 Artabilir - Son Dakika
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Ekonomi

2025'te Site Aidatları Yüzde 45 Artabilir

2025\'te Site Aidatları Yüzde 45 Artabilir

Emlak uzmanı Özelmacıklı, aidatların bu yıl yüzde 40-45 artacağını açıkladı. Enflasyon ve asgari ücret etkili.

14.01.2025 17:08
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Ocak ayı itibarı ile ilk yapılan genel kurullar ve işletme projeleri ile aidatların belirlendiğini ifade eden Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu sene aidatların, yüzde 40 ile 45 oranında artış gösterebileceği değerlendiriyoruz. Yeni asgari ücret artışı, enflasyon oranı, enerji maliyetleri ve hizmet giderleri gibi faktörler, zam oranlarını şekillendiriyor. Site aidatları, denk bütçe çerçevesinde yıllık İşletme Projesi kapsamında belirleniyor" dedi.

Yeni yılın ile beraber apartman ve site sakinlerini en çok ilgilendiren konulardan biri site aidatlarındaki zam oranları oldu. 2025 yılında asgari üretin yüzde 30 artarak 22 bin 104 TL olarak belirlenmesi, pek çok gider kaleminde olduğu gibi site aidatlarında da artış beklenmesine neden oluyor. Asgari ücret artışlarının aidatları doğrudan etkilediğini ifade eden Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Ülkemizdeki site türü yapıların sayısının hızla artması, ortak gider kalemlerinde önemli yükselişlere neden oluyor. Toplanan aidatların yaklaşık olarak yüzde 65'i personel giderlerine, yüzde 15'i enerji maliyetlerine, yüzde 20'si ise bakım, onarım ve temizlik malzemelerine ayrılıyor. Personel giderlerindeki artışın aidatlara yansımasının kaçınılmaz olduğunu ifade etmeliyiz. Bununla beraber aidatlar belirlenirken işletme projesi çerçevesinde arsa payı ve bağımsız bölüm sayısına göre belirleniyor. Özellikle bazı sitelerdeki yüksek aidatlar gerek kiracılar gerekse de malikler için büyük sıkıntılar oluşturuyor. Hatta henüz satılmayan daire veya işyerlerinin de maliyetleri oturanlara yansıtılabiliyor. Taammümlere göre aidat bedeli kira tutarının yüzde 15'ini geçmemeli" dedi.

2025 yılı aidat artışları için beklenen oranlar

Ocak ayı itibarı ile ilk yapılan genel kurullar ve işletme projeleri ile aidatların belirlendiğini ifade eden Özelmacıklı, "Bu sene aidatların, yüzde 40 ile 45 oranında artış gösterebileceği değerlendiriyoruz. Yeni asgari ücret artışı, enflasyon oranı, enerji maliyetleri ve hizmet giderleri gibi faktörler, zam oranlarını şekillendiriyor. Site aidatları, denk bütçe çerçevesinde yıllık İşletme Projesi kapsamında belirleniyor. Kat maliklerinin, kendilerine tebliğ edilen İşletme Projesi'ne 7 gün içerisinde itiraz hakkı bulunuyor. Toplu yapılarda bu hak, Temsilciler Kurulu üyelerine ait. Genel kurul kararlarına karşı ise Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca 1 ay içinde dava açılabiliyor. Fahiş artışların önünü geçmek isteyen kat malikleri, kat mülkiyeti kanunu uyarınca olağanüstü genel kurullara katılarak toplantıları takip etmeli. Site sakinlerinin bu giderlere karşı bilinçli olmaları ve zamların gerekçelerini detaylı şekilde incelemeleri önemli" dedi.

Bakanlık çalışma yapıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bu hususta çalışmalar yaptığını da dile getiren Özelmacıklı, "Daha önce bakanlığımız bünyesinde Konut Politikaları ve Tesis Yönetimi Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulmuştu. Yeni mevzuat çalışmalarına göre, site yönetimlerinde yetki belgesi zorunluluğu ve mesleki yeterlilik kriterleri aranması planlanıyor. Bu gelişmenin, aidat hesaplamalarındaki şeffaflığı artırması bekleniyor. Sonuçta ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir. Yöneticiler sicilinin elektronik ortamda takip edilmesine ihtiyaç var. Yöneticiler, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanıyor. Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebiliyorlar" dedi.

Yönetim işi profesyonellik gerektiriyor

Özelmacıklı, "Tesis Yöneticilerinin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, mesleki yeterliliklerini geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamalarına imkan sağlamak, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına kaynak ve referans oluşturmak ve adaylara mesleğe ilişkin rehberlik sağlamak amacıyla 18UY0354-6 kodu ile hazırlanmış olan Tesis Yöneticisi Mesleki Yeterlilik belgesi bulunuyor. Mesleki yeterliliklerin sektörümüz için önemi, dijitalleşmenin gerekliliği, çalışanların düzenli mesleki eğitimlerle desteklenmesi gibi hususların sektörde kalitenin artırılması için önemli şartlar olduğunu değerlendiriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Ekonomi, Enerji, Finans, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025'te Site Aidatları Yüzde 45 Artabilir - Son Dakika

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