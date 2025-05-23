2025 Üretim Tahminleri: Azalma Bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

2025 Üretim Tahminleri: Azalma Bekleniyor

23.05.2025 10:19
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TÜİK, 2025'te tarla ürünleri, sebze ve meyve üretiminde sırasıyla yüzde 5,3, 1,7 ve 24,4 azalma öngörüyor.

Üretim miktarlarının, 2025 yılı ilk tahmininde bir önceki yıla göre tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 5,3, sebzelerde yüzde 1,7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 24,4 oranında azalacağı tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Bitkisel Üretim Birinci Tahmini açıkladı. Buna göre üretim miktarlarının, 2025 yılı ilk tahmininde bir önceki yıla göre tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 5,3, sebzelerde yüzde 1,7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 24,4 oranında azalacağı tahmin edildi. Buna göre, yaklaşık üretim miktarlarının tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 71,4 milyon ton, sebzelerde 33 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 21,4 milyon ton olarak gerçekleşeceği öngörüldü.

Tahıl üretiminin 2025 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,1 oranında azalarak yaklaşık 37,4 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 5,8 oranında azalarak 19,6 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 8,0 oranında azalarak yaklaşık olarak 7,5 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 5,5 oranında azalarak 243 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 23,1 oranında azalarak 300 bin ton, mısır üretiminin ise yüzde 4,9 artarak 8,5 milyon ton olacağı öngörüldü.

Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 605 bin ton, 283 bin ton ve 340 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin ise bir önceki yıla göre yüzde 13,0 oranında azalarak 6 milyon ton üretileceği tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 11,1 oranında azalarak 160 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 4,8 oranında artışla 2,3 milyon ton olacağı öngörüldü.

Şeker pancarı üretiminin yüzde 6,5 oranında azalarak 21,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebze üretiminin 2025 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi

Sebze ürünleri üretim miktarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,7 azalarak yaklaşık 33 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sebzeler grubu ürünlerinden karpuzda yüzde 3,5, kuru soğanda yüzde 2,6, patlıcanda yüzde 3,3 oranında üretim artışı; domateste yüzde 5,7, salçalık kapya biberde yüzde 3,7, taze fasulyede yüzde 4,5 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi.

Meyve üretiminin 2025 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24,4 oranında azalarak yaklaşık 21,4 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyveler grubunda, bir önceki yıla göre elmada yüzde 38,7, çilekte yüzde 4,0, şeftalide yüzde 32,1 nektarinde yüzde 35,5, kirazda yüzde 55,7, üzümde yüzde 18,6 üretim azalışı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 0,6 oranında üretim artışı beklenirken, portakalda yüzde 12,4, limonda yüzde 20,9 oranında üretim azalışı öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 27,5, cevizde yüzde 27,7, Antep fıstığında yüzde 54,6 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi.

Muz üretimi geçen yıla göre önemli bir değişiklik göstermezken, zeytin üretiminin yüzde 40,0 azalacağı öngörüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Üretim Tahminleri: Azalma Bekleniyor - Son Dakika

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