2025 Vergi Rekortmenleri Açıkladı - Son Dakika
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2025 Vergi Rekortmenleri Açıkladı

2025 Vergi Rekortmenleri Açıkladı
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GİB, 2025 yılı vergi beyanlarında en fazla vergi ödeyenleri Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç olarak duyurdu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin en fazla vergi beyan eden mükellefleri açıkladı. Listenin ilk sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer alırken, ardından Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç geldi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi beyan verilerini ve vergi rekortmenlerini açıkladı. Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen ilk üç isimi sırasıyla şöyle: 2 milyar 991 milyon 536 bin lira Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2 milyar 502 milyon 27 bin lira ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 830 milyon 795 bin 72 lirayla Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç.

2025 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2024) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 70,10; tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 69,80 oranında artış gerçekleşti. 2025 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2024) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 60,47; tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 63,02 oranında artış gerçekleşti.

Türkiye genelinde 2025 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 5 milyon 586 bin 760 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 2 trilyon 394 milyar 768 milyon 820 bin 670 TL matrah beyan edildi ve beyan edilen bu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon 105 bin 352 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Türkiye geneli gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı; İstanbul (78), Ankara (10), İzmir (3), Kocaeli (2), Bursa (1), Kayseri (1), Eskişehir (1), Tekirdağ (1), Aksaray (1), Rize (1) ve Karabük (1) olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 2025 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 428 bin 651 TL matrah beyanında bulundu ve bu matrah üzerinden ortalama 127 bin 187 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Kaynak: İHA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar, Rahmi Koç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Vergi Rekortmenleri Açıkladı - Son Dakika

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