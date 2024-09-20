2025 Yağlık Ayçiçeği İthalat Kontenjanı Belirlendi

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanacak tarife kontenjanının başvuru ile kullanım usul ve esaslarını belirledi.

Ticaret Bakanlığı, hasat dönemi başlamadan önce yağlık ayçiçeği tohumunun hasat dönemi ve çiftçi gelirinin korunması gereğini dikkate alarak hem üreticiyi hem tüketiciyi koruyacak şekilde 2025 yılı hasat dönemi öncesinde kullanılmak ve yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan firmalara tahsis edilmek üzere 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında yüzde 8 veya bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği yağı ithalatında yüze 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açmıştı. Karar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte koordine edilerek alınmıştı. 8788 sayılı "Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar" uyarınca anılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını belirleyen Ticaret Bakanlığı Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı, yerli üretimin teşvikini teminen 1 Temmuz-30 Kasım 2024 tarihleri arasında yerli ayçiçeği tohumu alımı yapanlar öncelikli olmak üzere ülkede faaliyet gösteren ham ve/veya rafine ayçiçeği yağı üreticisi sanayici firmalara tahsis edilecek. - ANKARA