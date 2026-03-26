2026-2028 Orkinos Kotası Belirlendi - Son Dakika
2026-2028 Orkinos Kotası Belirlendi

26.03.2026 11:49
Tarım Bakanlığı, 2026-2028 yılları için orkinos kota tahsis genelgesini yayımladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan 2026-2028 yıllarına ilişkin orkinos kota tahsis genelgesiyle mevcut uygulamanın süreceği açıklanırken sektör temsilcilerinin ortak görüşü bu kararda etkili oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, su ürünleri üretim planlaması kapsamında, 2026, 2027 ve 2028 yılları için mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapacak gemilerin belirlenmesi ve bunlara yapılacak kota tahsisine ilişkin genelge yayımlandı.

Genelge kapsamında, Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu tarafından düzenlenen toplantıda, üye ülkelere farklı miktarlarda mavi yüzgeçli orkinos kotası tahsis edildiği belirtilerek, bu kotanın 2026-2028 yılları için aynı miktarda uygulanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Söz konusu karar doğrultusunda, Türkiye'de mavi yüzgeçli orkinos avcılığı 2026-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık planlama çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, 3 yıllık kota çekilişi yapıldığını, müracaat eden teknelerin üçe bölüneceğini ifade ederek "Her sene için kaç tekne çıktıysa o kadar kura çekilecek. Ondan sonra boylarına göre katsayılarla çarpılarak her tekneye kaçar ton kota düştüğü belli olacak." dedi.

"Herkesin isteğine göre bir tebliğ çıkmış"

Bu avcılığı yapabilecek gemilerin fiziksel ve teknik yeterliliklerinin belli olduğunu ve buna göre uygun olabilecek teknelerin bundan faydalanması gerektiğini vurgulayan Özkaya, Bakanlığın bunun için üç çalışma yaptığını söyledi. Özkaya, şöyle devam etti:

"Biri bugün çıkan hali, biri de 30-35 metre arasını ayıralım, üstünü kura çekelim, 30-35 metre olanlara da belirli tonaj bırakalım. Ondan sonra geleneksel balıkçıya da belirli bir miktar ayıralım dediler. Toplantıya gelen tüm sektör temsilcileri eski haliyle devam etmesini istedi. Herkesin isteğine göre bir tebliğ çıkmış. Fakat tebliğde üç sene sonra da orkinos teknelerinin ayrılacağı notu da düşülmüş. Üç sene sonra gırgır tekneleri ayrılacak. Bunlar başka türlü balığa gitmeyecekler, sadece orkinos balıkçılığı yapıp teknelerini bağlayacaklar."

Özkaya, Bakanlığın katılan bütün temsilcilerin görüşünü aldığına işaret ederek "Bakanlık üç seçenek sundu, üçü de iyi çalışılmış, iyi araştırılmış. Katılım sağlayan balıkçılar, geçen senenin aynısının devamı yönünde görüş bildirdiler." diye konuştu.

"8 Nisan'da da kura çekimi var"

Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Işık da 30 birlik başkanının toplantıda hazır bulunduklarını, bunun öncesinde görüşlerini hazırladıklarını söyledi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne mevcut kotanın aynen devamı için rapor sundukları bilgisini veren Işık, "Genel Müdürlüğümüz bizleri kırmadı, çoğunluk olarak bütün bölge birliklerinin aynı görüşü olduğu için sistemi devam ettirdi." dedi.

Işık, balıkçı olarak hemen herkesin memnun olduğunu dile getirerek "30 metrenin altında kalan tekneler de var. Ancak orkinos avcılığını yapabilecek kapasitedeki gemiler belli olduğu için pratikte bu avcılığı yapamayacakları için 2008 yılından beri aynı şekilde devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Genelgede şartları sağlayan herkesin orkinos avcılığı yapabileceğini vurgulayan Işık, bütün teknelerde orkinos ağ ve av donanımının bulunması gerektiğini ifade etti.

Işık, bu yıl da aynı sistemin devamı konusunda karar alındığını anımsatarak "Genel Müdürlüğümüz aynı genelgeyi çıkardı. 6 Nisan'da kuraya yeni girenlerin ağ ölçümleri var. Tekne donanımlarına bakılacak. 8 Nisan'da da kura çekimi var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2026-2028 Orkinos Kotası Belirlendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 2026-2028 Orkinos Kotası Belirlendi - Son Dakika
Advertisement
