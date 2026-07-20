2026 Acıpayam Kavunu Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026 Acıpayam Kavunu Hasadı Başladı

2026 Acıpayam Kavunu Hasadı Başladı
20.07.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Acıpayam kavununda 2026 hasat sezonu, Alaattin Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Denizli'nin coğrafi işaret tescilli ürünlerinden Acıpayam kavununda 2026 yılının ilk hasadı gerçekleştirildi. Alaattin Mahallesi'nde yapılan hasada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli de katılırken, üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.

Denizli'nin coğrafi işaret tescilli tarımsal ürünlerinden Acıpayam kavununda 2026 yılı hasat sezonu başladı. Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin katılımıyla Alaattin Mahallesi'nde sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi.

Kendine özgü aroması, eşsiz lezzeti ve yüksek kalite özellikleriyle öne çıkan Acıpayam kavunu, coğrafi işaret tesciliyle bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alıyor. Üreticilerin yıl boyunca verdiği emeğin ardından hasat edilen kavunlar, tarlalardan sofralara ulaşmaya başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Acıpayam kavununun hem bölge ekonomisine hem de Denizli tarımına önemli katkı sağladığını belirterek, coğrafi işaretli ürünün üretimini sürdüren çiftçilere bereketli ve verimli bir hasat sezonu diledi.

Yetkililer, kaliteli üretimin devam etmesi ve coğrafi işaretli ürünün marka değerinin korunması için üreticilere yönelik teknik destek ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acıpayam, Ekonomi, Denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2026 Acıpayam Kavunu Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor Engelli araç ithalatı başvurularında randevu dönemi başlıyor
Hastanede akılalmaz hata Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi Hastanede akılalmaz hata! Ayak bileği ameliyatına girdi, yirmilik dişleri çekildi
2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump Bu akşamki final çok konuşulacak 2 milyon dolarlık bilet, dünya yıldızları ve Trump! Bu akşamki final çok konuşulacak
Trump’tan İran’ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil Trump'tan İran'ın mutabakat zaptını askıya almasına ilk tepki: Hiç umurumda değil
3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar 3 milyon yıllık mağaraya bu yapılır mı? Sprey boyayla zarar verip isimlerini kazıdılar
Sürüler halinde Türkiye’ye geliyorlar İstanbul’dan sonra o ili de sardılar Sürüler halinde Türkiye'ye geliyorlar! İstanbul'dan sonra o ili de sardılar

10:28
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Doğan Hatun istifa etti
10:03
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL’lik servete ortak oldu
43 yıl sonra öğrendiği gerçekle 1 milyar TL'lik servete ortak oldu
09:25
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa
08:41
Dünya Kupası’nda milyonlar dağıtıldı İşte İspanya’nın kazandığı para
Dünya Kupası'nda milyonlar dağıtıldı! İşte İspanya'nın kazandığı para
08:05
Lamine Yamal’dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler
Lamine Yamal'dan Messi ve Arjantinlileri çılgına çevirecek sözler
07:56
İzmit Belediyesi’ne operasyon Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 10:39:29. #7.13#
SON DAKİKA: 2026 Acıpayam Kavunu Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.