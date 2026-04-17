2026\'da Şirket Sayısı Artıyor

17.04.2026 11:12
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026'nın ilk 3 ayında kurulan şirket sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 arttığını açıkladı.

TOBB, Mart 2026 dönemine ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2026 yılının ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 1,3 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,3 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 1,2 azaldı.

Mart 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında önemli bir değişiklik olmazken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 36,3 azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde ise 4,2 azaldı. Kapanan şirket sayısı yüzde 6,4 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 38,4 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 45,6 arttı.

Bir önceki aya göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 11,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 22,1 azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 13,5 azaldı. Kapanan şirket sayısı yüzde 11,6 artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 2,2, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 5,2 azaldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
